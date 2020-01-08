Sony’den elektrikli otomobil hamlesi

Tanıtılan otomobil markanın mobilite çözümü olarak öne çıkıyor. CMOS fotoğraf sensörlerinin 30’dan fazlasına sahip olan otomobilde, LiDAR teknolojisi ve gelişmiş radar teknolojisiyle birlikte dışarıdaki insanlar otomobil tarafından tanınabiliyor. Sony’nin Vision-S ismini verdiği konsept otomobilinin içinde ise Time of Fight (ToF) sensörleri bulunuyor. Bu sistem araç içindeki kişileri tanıyor.

Sony’nin bu prototipi Level 2 otonom sürüş teknolojisini kullanıcısına sunuyor.

Japon teknoloji markalasının otomobili olan Vision-S, kokpitte geniş bir infotainment sistemini kullanıcısına sunuyor. Büyük ekranlar aracın ön konsolunu bir baştan bir başa kaplamış durumda. Ayrıca ön koltukların arkasında da ekranlar var. Ön konsolun tasarımı Honda’nın en yeni şehir içi elektrikli otomobili olan Honda e’ye benzetiliyor.

Sony Vision-S’te bir diğer önemli nokta ise 360 Realit Audio sistemi. Bu sistem 360 derecelik ses desteği ve duyma hissini kullanıcısına sunuyor.

Markanın CEO’su Kenichiro Yoshida, “Vision-S tamamen yepyeni bir alt yapıya sahip.” dedi. Bu altyapı otomotiv tedarikçisi Magna tarafından geliştirilmiş. 200 kW’lik çift motoru olan otomobil 0’dan 100 km/s hıza 4.8 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca Sony; Bosch, Continental, NVIDIA ve Qulacomm ile bu projeyi ortak olarak yürüyor.

(FOTO : Sony)