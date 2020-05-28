Subaru XV yeni özelliklere kavuştu!

Subaru XV, yeni tasarım, konfor ve güvenlik özelliklerine kavuştu. İlk kez Forester e-BOXER modelinde kullanılan, geri viteste hareket ederken çarpışmaları önlemeyi ya da çarpışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda şiddetini azaltmayı sağlayan “Arka Çarpışma Önleyici Frenleme (RAB)” sistemi Subaru XV'nin Xclusive versiyonunda standart olarak sunulmaya başlandı.

Subaru XV Xtreme ve Xclusive versiyonlarında arka stopların renklendirilmesinde sportiflik vurgusunu artıran koyu renk kullanılmaya başlandı. Ön LED farlar ise daha belirgin ön görünüm için güçlendirildi. Subaru XV Xtreme ve Xclusive versiyonlarında “Direksiyondan Kumandalı Vites” donanımı da artık standart olarak bulunuyor.

Yeni Subaru XV, Türkiye pazarında Xtreme ve Xclusive olarak adlandırılan 2 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ve Lineartronic

şanzımana sahip Subaru XV'nin her iki versiyonunda da, EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi'nin yanı sıra; ön, yan ve perde hava yastıklarına ek olarak sürücü diz hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme standart olarak sunuluyor. Konfor ve teknoloji anlamında da Apple Car Play fonksiyonlu yeni 8 inçlik

dokunmatik ekran ve 6.3 inçlik gelişmiş bilgi ekranı gibi çok sayıda donanım standart olarak yer alıyor. Yeni eklenen Arka Çarpışma Önleyici Frenleme (RAB) sistemiyle Subaru XV'nin güvenlik donanımları en üst seviyeye ulaştı.

Otomobil ülkemizde 267 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.