Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 40’ın üzerinde azalma!

Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,9’unu otomobil, %28,3’ünü motosiklet, %11,1’ini kamyonet, %7,4’ünü traktör, %2,6’sını kamyon, %0,9’unu minibüs, %0,6’sını otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %44,3 azaldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %54,9, otomobilde %54,6, kamyonette %54,1, otobüste %50,1, traktörde %30,0, kamyonda %28,5, özel amaçlı taşıtlarda %24,1 ve motosiklette %5,4 azaldı.

GEÇEN YILA GÖRE AZALMA YÜZDE 26.1!

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %26,1 azaldı. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %19,1 ve kamyonda %5,3 artarken, özel amaçlı taşıtlar %65,3, otomobil %34,3, kamyonet %28,0, motosiklet %17,4, otobüs %15,9, minibüs %9,9 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM ARAÇ SAYISI 23 MİLYONU GEÇTİ!

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 23 milyon 398 bin 837 oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,4’ünü motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,6’sını kamyon, %2,1’ini minibüs, %0,9’unu otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK FIAT MARKA OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Nisan ayında 19 bin 660 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,3’ü Fiat, %11,8’i Volkswagen, %9,9’u Renault, %9,4’ü Peugeot, %8,0’ı Opel, %6,9’u Ford, %4,8’i BMW, %4,5’i Mercedes-Benz, %4,0’ı Citroen, %3,7’si Dacia, %3,5’i Hyundai, %3,1’i Audi, %2,4’ü Seat, %1,9’u Toyota, %1,7’si Skoda, %1,6’sı Honda, %1,6’sı Volvo, %1,5’i Kia, %0,9’u Jeep, %0,9’u Nissan ve %4,7’si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Nisan döneminde 259 bin 918 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %21,7 artarak 259 bin 918 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %77,1 azalarak 16 bin 136 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 243 bin 782 adet artış gerçekleşti.