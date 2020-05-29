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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 40’ın üzerinde azalma!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısını açıkladı. Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı bu rakam bir önceki aya göre yüzde 44.3 azaldı!

Sozcu.com.tr
10:30 -
Haberler Otomotiv
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 40’ın üzerinde azalma!

Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,9’unu otomobil, %28,3’ünü motosiklet, %11,1’ini kamyonet, %7,4’ünü traktör, %2,6’sını kamyon, %0,9’unu minibüs, %0,6’sını otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %44,3 azaldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %54,9, otomobilde %54,6, kamyonette %54,1, otobüste %50,1, traktörde %30,0, kamyonda %28,5, özel amaçlı taşıtlarda %24,1 ve motosiklette %5,4 azaldı.

GEÇEN YILA GÖRE AZALMA YÜZDE 26.1!

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %26,1 azaldı. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %19,1 ve kamyonda %5,3 artarken, özel amaçlı taşıtlar %65,3, otomobil %34,3, kamyonet %28,0, motosiklet %17,4, otobüs %15,9, minibüs %9,9 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM ARAÇ SAYISI 23 MİLYONU GEÇTİ!

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 23 milyon 398 bin 837 oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,4’ünü motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,6’sını kamyon, %2,1’ini minibüs, %0,9’unu otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK FIAT MARKA OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Nisan ayında 19 bin 660 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,3’ü Fiat, %11,8’i Volkswagen, %9,9’u Renault, %9,4’ü Peugeot, %8,0’ı Opel, %6,9’u Ford, %4,8’i BMW, %4,5’i Mercedes-Benz, %4,0’ı Citroen, %3,7’si Dacia, %3,5’i Hyundai, %3,1’i Audi, %2,4’ü Seat, %1,9’u Toyota, %1,7’si Skoda, %1,6’sı Honda, %1,6’sı Volvo, %1,5’i Kia, %0,9’u Jeep, %0,9’u Nissan ve %4,7’si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Nisan döneminde 259 bin 918 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %21,7 artarak 259 bin 918 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %77,1 azalarak 16 bin 136 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 243 bin 782 adet artış gerçekleşti.

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