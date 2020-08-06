Türkiye’nin en çok tercih edilen markası oldular!

Fiat, temmuz ayında 16 bin 950 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek Türkiye otomotiv pazarında yüzde 19,4 pazar payı elde etti. Ocak-temmuz dönemini kapsayan ilk 7 ayda 56 bin 507 adet binek ve hafif ticari araç satışı yapan Fiat'ın, toplam pazar payı ise yüzde 16.5 olarak gerçekleşti. Yerli üretim modeller Egea, Doblo ve Fiorino'nun başarılı performansları sayesinde marka, yüzde 95 oranı ile yerli üretimden satışta da liderliğini korudu.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Önceki yıllardan ertelenen talep ve pandemi sonrası bireysel otomobil sahibi olma arzusu sebebiyle otomotiv pazarı hareketlenmeye devam ediyor. Türkiye pazarı, Temmuz ayında 87 bin 401 adet ile rekor satış hacmine ulaştı. Lider olarak tamamladığımız ilk altı ayın ardından, Temmuz ayında da hem otomobil hem toplam pazar liderliğine ulaştık. Yılın ilk 7 ayı toplamında ise binek ve hafif ticari araçta 56 bin 507 adet satış gerçekleştirerek pazarın yüzde 16,5'ini oluşturduk. Satışlarımızdaki yüksek yerlilik oranı ise duyduğumuz gururu artırdı. Müşterilerimize bizi tercih ettikleri ve tüm bayilerimize de bu zorlu dönemde hizmet vermeyi kesintisiz sürdürdükleri için teşekkür ederiz” değerlendirmesinde bulundu.