Volvo Car Turkey yönetici ihraç ediyor!

23 yıldır Volvo Car Turkey çatısı altında çalışan Sözen yeni göreviyle birlikte tüm dünyada en üst pozisyondaki ilk Türk yönetici unvanına sahip oldu. Şubat itibariyle, İsveç'teki yeni görevine başlayacak olan Sabri Sözen, 2017’den bu yana Türk ekibini başarıyla yönetti ve otomotiv sektöründeki toplam pazarın düşme eğiliminde olduğu bir dönemde premium segmentte satışları artırmayı başardı.

2017 yılında Pazarlama ve PR Direktörü Ebru Ekşi, Volvo Car Asya Pasifik Pazarlamadan Sorumlu Bölge Direktörü olarak atanmıştı.

Yeni göreviyle ilgili konuşan Sabri Sözen, “Türkiye ve diğer pazarların SSH yönetiminde edindiğim bilgi birikimi kullanarak, değişen müşteri beklentileri, hizmet gereksinimleri ve Otomobillerin servis ihtiyaçlarını analiz ederek, eşsiz servis hizmetleri müşteri deneyimi yaratma konusunda önemli bir görev üstlendim. EMEA bölgesinde sunacağımız tüm yenilikler Volvo Cars'ın globalde izleyeceği politikalara önderlik edecektir.” dedi.