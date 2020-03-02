Resmiyet kazandı! İşte yerli otomobilin adresi

Yerli otomobilin Bursa'da üretilecek olması kentte büyük bir heyecana neden olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de tarihi yatırım için gerekli planlama çalışmalarını tamamlandı.

İmar planlarında askeri alan olarak görülen yerin sanayi alanına alınmasıyla ilgili karar için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

Toplantıda Gemlik İlçesi Gençali Mahallesi 1753 parsele ilişkin 1/100.000 ölçekli Bursa İli Çevre Düzeni Plan Değişikliği ve Plan Notu İlavesi görüşüldü.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

İmar Komisyonu'nca uygun görülen, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yerli ve milli imalatlara yönelik ülke sanayi stratejisi kapsamında sanayi alanı oluşturulabilir hükmü eklenmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Bursa ili çevre düzeni planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca yerli ve milli elektrik otomobil için sanayi alanına alınan yerin 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000'lik planları da oybirliğiyle meclisten geçti.

BURSA’YA GÜÇ VERECEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerli otomobilin hem ana sanayi hem de yan sanayi olarak Bursa ekonomisine güç katacağını, bu yatırımın Bursa'nın bütün ilçelerine ciddi faydalar sağlayacağını söyledi. İHA

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