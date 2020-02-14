BES birikimleriniz altın fonunda değerleniyor

Halihazırda yüzde 25 devlet katkısıyla tüm yatırım araçları içerisinde önemli bir konuma sahip olan BES'te sunmaya başladıkları altın fonuyla katılımcıların risk algılarına göre farklı alternatifleri değerlendirme imkânı bulacağını belirten MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “MetLife olarak her zaman müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. İş süreçlerimizde odağımıza insanı ve insanın ihtiyaçlarını alarak ürünler geliştiriyoruz. Bu bakımdan altın katılım emeklilik yatırım fonuyla katılımcılarımıza yeni bir yatırım imkânı sunduk. Araştırmalarımız sonunda gördük ki müşterilerimizin bir bölümü birikimlerini yaparken yatırım yapacakları fonun faizsiz olmasına da dikkat ediyor” dedi.

MetLife Emeklilik Altın Katılım Fonu, MetLife'ın orta risk grubundaki fon karması içinde önerilen bir fon olarak yer alacak ve günlük yüzbinde 3 (yıllık yüzde 1.09) fon toplam gider kesintisine sahip olacak. Fon; sürekli olarak yüzde 80'in üzerinde altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparken; geri kalan portföy ise kira sertifikaları, katılma hesapları, Türkiye'de kabul gören danışma kurulu tarafından icazet belgesi verilen yatırım fon ve ortaklıkları; vaat sözleşmeleri gibi faizsiz para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecek. MetLife'ın global tecrübesi sayesinde 2.4 milyar TL fon büyüklüğüne; 185 bin bireysel emeklilik ve 134 bin otomatik katılım sözleşmesine ulaşan MetLife'ın emeklilik yatırım fonları Deniz Portföy tarafından yönetiliyor.

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