BES fonları yüzde 19.66 kazandırdı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yapılan tanıtım çalışmaları ve şirketlerin gösterdiği başarılı performanslar sonucu büyümesini sürdürüyor. Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk; “Bireysel emeklilik tarafında katılımcılara sunulan avantajların niteliğiyle beraber fonların yönetiminde sağlanan başarılar da halkımızın BES'e teveccüh etmesini sağlıyor. BES'te sunulan 409 fonun 2019 yılında getiri ortalaması yüzde 19.66 olarak gerçekleşti. Böyle başarılar sağlanması doğal olarak BES'te talebin artmasına yol açıyor” dedi.

FON BÜYÜKLÜĞÜ 114 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Getirilerin yüksek olmasına karşın BES'in asıl değerinin yatırım aracı olmasının ötesinde bir tasarruf ve birikim aracı olmasından geldiğini belirten Öztürk, şunları söyledi: “6 Aralık 2019 itibarıyla sistemde 6 milyon 843 bin katılımcı yer alıyor. Biriken toplam fon büyüklüğü ise 114.6 milyar liraya ulaşmış durumda. BES ile sunulan tasarruf imkânının halkımız nezdinde de karşılığı olduğunu görüyoruz. Yapılan tasarrufların artması ekonomiyi dalgalanmalardan korumakla beraber ailelere de güven oluyor.”

Otomatik Katılım Sistemi (OKS) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öztürk, “OKS tarafında ise 5.37 milyon çalışana ulaşıldı. 2 senede neredeyse 8 milyar liralık bir fon büyüklüğüne ulaşılması sektör için kayda değer bir başarıdır. Tasarruf tarafında atılan en büyük adımlardan biri olan OKS'nin sonuçlarının dikkatle takip edilmesi ve sistemi mevcut hâlinden ileriye taşıyabilecek aksiyonların alınması da sistemin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için son derece önemli” dedi.