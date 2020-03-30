Dul ve yetim aylığında bu detaya dikkat!

Dul ve yetim aylığı bağlanırken vatandaşların mevcut ekonomik durumları ve sigortalılık halleri dikkate alınıyor. Örnek soru ve cevapla dul ve yetim aylığı tutarı belirlenmesi şu şekilde oluyor…

DUL VE YETİM AYLIĞI TUTARI NASIL BELİRLENİR?

SORU: Babam 2019'da vefat etti. Kendisi 1989'da memur olmuş. 3 kız (çalışmıyor, okuyoruz) ve hiç sigortalı olmamış eşi var. Bize bağlanan aylık 3.650 lira oldu. Halbuki babam vefat etmeden önce net 6.300 lira maaş alıyordu, emekli olmamıştı. Maaş hesaplanmasında bir yanlışlık var mıdır?

CEVAP: Vefat eden memurun hak sahibi dul ve yetimlerine son görev maaşlarına göre değil, vefat ettiği tarihte bağlanabilecek emekli aylığına göre aylık bağlanıyor. Babanızın memuriyet unvanı, derecesi ve ek göstergesi dikkate alınarak hesaplanan emekli aylığı muhtemelen 3.650 liradır. Dolayısıyla babanıza bağlanması gereken emekli aylığının tamamının annenize ve sizlere paylaştırılması gerekiyor (ki sorudan paylaştırıldığı anlaşılıyor). Babanızın vefat ettiği tarihteki memuriyet unvanını, öğrenim durumunu ve varsa sigortalılık süreleri de dahil toplam hizmet süresini bildirirseniz daha net cevap verebiliriz.