Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu!

Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi bayram tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Enflasyon zamlarıyla birlikte toplamda yaklaşık 2 bin 232 lira ikramiye alacak olan emekliler ise ne zaman verileceğini merak ediyordu. Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATICAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Corona virüsüne karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında açıkladığı maddeler arasında emekli bayram ikramiyesi de yer alıyor. Erdoğan emekli ikramiyesi tarihi hakkında şu açıklamayı yaptı;

“Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.”

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.