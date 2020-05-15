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Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emeklilerin gözü Temmuz zammında…

Emekli maaşı zam oranı milyonlarca vatandaş tarafından merak edilirken, ilki ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise temmuz ayında gerçekleşiyor. Emekliler geçim dertlerinin bir nebze azalması için emekli maaş zammı haberini dört gözle bekliyor. İşte emekli maaşında temmuz zammına dair ayrıntılar...

13:22 -
Haberler Sigorta
Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emeklilerin gözü Temmuz zammında…

Emeklilerin temmuz zammı merak konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak. Bu süreçte ‘temmuz zammı ne kadar olacak’ sorusunun yanıtı araştırılıyor.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4’ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler temmuzda %4’ün üzerinde bir zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayının başında aldılar.

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Son güncelleme: 13:24 15.05.2020
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