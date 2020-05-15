Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emeklilerin gözü Temmuz zammında…

Emeklilerin temmuz zammı merak konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak. Bu süreçte ‘temmuz zammı ne kadar olacak’ sorusunun yanıtı araştırılıyor.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4’ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler temmuzda %4’ün üzerinde bir zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayının başında aldılar.

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