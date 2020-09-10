İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Artmaya devam eden işsizliğin önüne geçebilmek için işten çıkarılma yasağı aylık periyotlar eşliğinde uzatılmaya devam ediyor. İşten çıkarılma korkusu yaşayan çalışanlar ise son zamanlarda en çok bu konuyu araştırıyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İşten çıkarılma yasağı 17 Kasım 2020 Salı günü son bulacak.