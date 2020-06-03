Konut kredisi başvuruları nasıl yapılır? Konut kredisi örnek ödeme tabolsu!

Geçtiğimiz gün açıklanan kredi pakedinde en fazla ilgi çekenlerden biri de konut kredisi oldu. Vatandaşlar 100 bin TL’lik konut kredisi kullanmak isterse 12 ay ödemesiz, 180 ay vade fırsatından yararlanabiliyor. Aylık faiz oranları ikinci el konutlarda yüzde 0,74 olurken, sıfır konutlarda ise yüzde 0-64 olacak. İşte konut kredisi başvuru ekranı ve örnek ödeme tabolsu…

KONUT KREDİSİ KOŞULLARI

Sıfır konut almak için 100 bin TL’lik konut kredisi çeken bir yurttaş, 12 ay ödemesiz dönem seçeneğini kullanırsa 15 yılın sonunda toplamda 171 bin 184 TL geri ödeme yapmış olacak.

Sıfır konut ödeme tablosu:

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırıldı; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullanılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Başvurular, bankaların şubeleri üzerinden yapılacak.

İkinci el konut satın almak için 100 bin TL kredi çeken bir yurttaş, 12 ay ödemesiz dönem seçeneğini kullanırsa 15 yılın sonunda toplamda 183 bin 925 TL’lik geri ödeme yapmış olacak.

İkinci el konut ödeme tablosu:

Üç kamu bankası, dün ortak açıklama yaparak piyasadaki ortalama faizlerin altında oranlarla konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıklamıştı. Paketler, pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomiyi kredilerle canlandırmayı hedefliyor.