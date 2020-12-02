‘Lisansın yolu SİDA’dan geçiyor’ iddiası

Geçen aylarda Bank Asya yöneticisi Türker Gürsoy'un başkan olarak atandığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (SEDDK) skandallar bitmiyor. Sigorta sektöründen edinilen bilgilere göre, SEDDK yönetim kurulu eski üyelerinin kurduğu danışmanlık şirketinden hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı ve buradan danışmanlık almayanlara sigortacılık lisansı verilmediği iddia ediliyor.

SÖZCÜ'ye konuşan sigorta şirketi temsilcileri, son 5-6 ayda bu iş takibinin normal hale geldiğini ifade ettiler. Bu yöntemi uygulayan yetkililerin ve lisans alan şirketlerin isimlerini veren sektör temsilcileri, bunun açık bir şekilde yazılmasını da “Lisansımız iptal edilir” endişesi ile kabul etmediler.

İddialara söz konusu olan danışmanlık şirketinin ismi ise SİDA Danışmanlık. Tülin Erzan ve Ali Karaaslan'ın sahip olduğu şirketin, SEDDK yönetim kurulu üyeleri ile bağlantıları olduğu da diğer iddialar arasında yer alıyor.

YATIRIMCI ETKİLENİYOR

Yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının olduğu sigorta sektöründe lisans ve denetim işlerinin bu şekilde yürütülmesinin sektöre büyük zarar verdiği ve yeni yatırımları olumsuz etkilediği dile getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere kurulan SEDDK'ya Türker Gürsoy'un atanması, toplumun çeşitli kesimleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Gürsoy, daha önce Gülen cemaatine ait ve daha sonra FETÖ ile bağlantıları nedeniyle kapatılan Asya Emeklilik'te genel müdür olarak görev yapmıştı.

BAŞKANI GÖREN YOK

SÖZCÜ'ye konuşan sektör temsilcileri, bu yılın haziran ayında başkanlık görevine atanan Gürsoy'un, geçen 6 aylık süre içinde görevine pek gitmediğini, kurumdaki işlemleri diğer yönetim kurulu üyelerinin yaptıklarını iddia ettiler.

MUHALEFETTEN BAŞKANLIK ATAMASINA SERT TEPKİ

Türker Gürsoy'un SEDDK'ya atanmasına CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel çok sert tepki göstermişti. “Yazıklar olsun” diyen CHP'li Özel, Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile ilgili, “Para yatıranın kamudan çıkarıldığı, hapse atıldığı Bank Asya iştiraki Asya Emeklilik'in 2013-2014 yılları arasında genel müdürlüğünü yapan Türker Gürsoy'un SEDDK Başkanlığı'na atanmasının hiçbir izahı yoktur” ifadelerini kullanmıştı.