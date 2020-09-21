Rapor parası nedir, nasıl alınır? İşte rapor parası sorgulama ekranı

Çalışan haklarıyla ilgili olarak en fazla merak eden konulardan biri de rapor parası oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışanların raporlu oldukları ve çalışamadığı günlerdeki maddi kayıplar SGK tarafından geri ödeniyor. Peki rapor parası nasıl alınıyor? Rapor sorgulaması nereden sorgulanıyor? İşte tüm detaylar.

RAPOR PARASI NEDİR?

Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Sağlık kuruluşlarından alınan belge ile işe gidemedikleri süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrete de rapor parası denmektedir.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Rapor parasının alınabilmesi için öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren de, bu sağlık raporunu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK yetkililerince incelenen rapor uygunluk durumunda onaylanır. Onaylanan rapor için PTT'ye ödeme talimatı gönderilir. Ardından da işçiye SMS gönderilir. Ve son olarak işçi PTT'ye giderek rapor parasını alır.

SGK RAPOR PARASI SORGULAMA EKRANI

SGK rapor parası sorgulama işlemi e-Devlet, Ziraat Bankası ve PTT üzerinden yapılabilmektedir. Ancak SGK rapor parası sorgulama işlemi öncesinde bilinmesi gereken önemli ayrıntılar bulunmaktadır. Bu ayrıntıların başında ise raporunuzun kaç gün olduğu yer almaktadır. Eğer raporunuz 3 gün ve daha fazla ise bu durumda tarafınıza SGK rapor parası ödemesi yapılacaktır. Ancak raporunuz 3 günün altında ise sigorta tarafından bir ödeme yapılmayacaktır.

SSK rapor parası sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranız ile dijital ortamda internet üzerinden çok kolay ve ücretsiz bir şekilde yapılabilmektedir. Daha önce bu işlem için iki resmi internet sitesi bulunmaktaydı. Ancak e-SGM resmi internet sitesinin kapatılması nedeni ile artık şifresiz işlem yapılması mümkün değildir. İşlemler yalnızca e-Devlet resmi sitesinden e-Devlet şifresi ile güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

SGK rapor parası sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın merkez PTT şubesine nüfus cüzdanınız ile birlikte giderek e-Devlet şifresi alma başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Şifre ile giriş yaptıktan sonra; SgK rapor parası sorgulama işleminizi gerçekleştirebilmek için bağlantı adresine tıklamanız gerekmektedir. Bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan sayfada bulunan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” seçeneğine tıklayınız. “Kimliğimi Şimdi Doğrula” seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan platformda kimliğinizi doğrulamak için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi yazmanız gerekmektedir. T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi eksiksiz ve doğru bir şekilde ilgili alanlara yazdıktan sonra “Sisteme Giriş Yap” seçeneğine tıklayınız. Tıkladıktan sonra SGK rapor parası sorgulama işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.