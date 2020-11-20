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Bilim insanları başardı! Maymun beyni insandaki gibi büyütüldü

Almanya'daki Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetik Enstitüsü ve Japonya'daki Deneysel Hayvanlar Merkezi Enstitüsü'nden araştırmacılar, ARHGAP11B isimli geni kullanarak marmoset maymunlarının beyinlerini büyütmeyi başardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:06, 20/11/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
Bilim insanları başardı! Maymun beyni insandaki gibi büyütüldü

Alman ve Japon bilimadamları önemli bir araştırmaya imza attı. Almanya’daki Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetik Enstitüsü ve Japonya’daki Deneysel Hayvanlar Merkezi Enstitüsü’nden araştırmacılar, bu geni kullanarak Callithrix jacchus türü marmoset maymunlarının beyinlerini irileştirmeyi başardı.

Sonuçlar ünlü bliim dergisi Science’de yayınlandı. Dergide yayınlanan resimdeki oklar, insan geni verilmiş 101 günlük marmoset beynindeki katlanmaları gösterdi.

Araştırmalar sonucu, insanın zekâ büyüklüğünü etkileyen en önemli genin ARHGAP11B olabileceği sonucu da ortaya çıktı. (DHA)

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