Çarparsa 880 milyon ton TNT etkisi yaratacak!

Hawai Üniversitesi’ndeki gökbilimciler, devasa bir asteroidin dünyaya doğru hızını artırarak ilerlediğini belirledi. Kaos Tanrısı (Aphophis) adı verilen bu göktaşının çapı yaklaşık 304 metre…

Aphophis, 19 Haziran 2004 günü Arizona’da Kitt Peak Ulusal Gözlemevi’nde keşfedildi. Astreoid o zamandan beri, bir dünya yılından daha kısa bir sürede güneşin etrafındaki dönüşünü tamamladı. Araştırmacılar, bu yılın başında Subaru teleskopuyla Aphophis’i tespit ettiler ve hız kazandığını belirlediler. Söz konusu araştırmalara göre asteroidin gövdesi, kendi enerjisiyle birlikte daha fazla ısınıyor.

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Gökbilimcilerden Dave Tholen, “Bu yılın başlarında elde ettiğimiz yeni gözlemler, Aphophis’in ivmesini ortaya çıkarmak için yeterliydi. Bu hızla birlikte 12 Nisan 2068 tarihinde bir çarpışma senaryosunun gerçekleşmesi olası” dedi.

NASA TABLOSUNDA 3’ÜNCÜ EN YÜKSEK RİSK

Aphophis, NASA’nın “Nöbetçi Risk Tablosu”nda üçüncü en yüksek tehdit unvanına sahip. Ayrıca bu tablo göktaşının 48 yıl sonra hatta bu süre içerisinde dünyaya çarpma ihtimalini 150 binde 1 olarak tahmin ediyor.

Kaos Tanrısı isimli asteroid, dünyaya çarparsa tam 880 milyon tonluk TNT kadar enerjiyi açığa çıkaracak.