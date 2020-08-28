FİFA 21 yeniliklerle geliyor! Çıkış tarihi, fiyatı belli oldu…

FİFA 21 için geri sayım başladı…9 Ekim 2020 tarihinde satışa çıkması beklenen FİFA 21 yenilikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gelişmiş karakter tasarımı sayfası, farklı üniformalar, saç şekilleri, dövme modelleri ve dahası oyun severleri bekliyor. Oyunun satışa çıkacağı tarihe kadar heyecanınızı tavan yaptıracak yenilikleri sizler için araştırdık…



FİFA 2021’DE BİZİ HANGİ YENİLİKLER BEKLİYOR?

* Kariyer fırsatları ve rüya takımları

FIFA 21, önceki sürümlerinin üzerine maçlara yeni bir derinlik katıyor. Farklı transfer sistemleri ve eğitim kampları sayesinde takımınızın en üst seviyeye çıkmasını sağlamak için artık daha fazla özelliği kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda FIFA’nın şimdiye dek en fazla beğeni alan özelliği FUT’da, adı hafızalara kazınan veya yeni bilinmeyen oyuncuları da ekibinize alarak kendi rüya takımınızı yaratabilirsiniz.

* Kendi oyuncun, kendi takımın, kendi kararın

FIFA20’de olduğu gibi gelişmiş VOLTA modu ile, artık futbol sokaklarda! Sokak aralarında, halı sahalarda, farklı arenalarda oyuncularınızla tüm turnuvaların birincisi olabilirsiniz. Gelişmiş karakter tasarımı sayfası, farklı üniformalar, saç şekilleri ve dövme modelleri de cabası!

* Arkadaşlarınla çevrimiçi maçlara çıkabilirsin!

Division Rivals'da bir arkadaşınızla takım olarak diğer gerçek oyunculu takımları alt etmek için tüm hünerlerinizi sergilemeye hazır olun. Pek tabii yapay zekaya karşı oynayıp kendinizi de test edebileceksiniz.

Ortak görevleri tamamlayarak birçok ödül açabilir, kişisel Division Rivals sıralaması puanınızı arttırabilirsiniz.

* Geliştirilmiş oyun tarzı

Yeni çevik top sürme sistemiyle birebir karşılaşmalarda yaratıcılığınızı kanıtlama şansınız artıyor. Hızlı top gezdirme ve daha hızlı kontrol tepkimesi sayesinde topu rakipleriniz daha fark etmeden topu gol sahasına yollayabilirsiniz.

Yeniden hayal edilmiş çarpışma sistemi sayesinde, top atıldıktan sonra oyuncu hareketleri daha pürüzsüz oluyor. Kaleönü paslaşmalar veya top çalma savaşları artık daha doğal ve daha kolay ilerleyecek.

Tabii, bloklama, tepkiler, manuel top göndermeler ve paslaşmalar gibi temel futbol özellikleri de oyunda oyuncunun daha gerçekçi bir maç deneyim edinmesi için iyileştirilmiş.

FIFA 21’in baş yıldızının da daha kariyerinde 4. yılını yeni doldurmuş olan, attığı goller ve kazandığı unvanlarla kendini kanıtlayan Kylian Mbappe olduğunu da hatırlatmak isteriz.

FİFA 21’İN FİYATINDA YÜZDE 10 İNDİRİM ŞANSI

Fifa 21’in satış fiyatını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu heyecanla beklenen oyunu satın almak da çok kolay. Tek yapmanız gereken Voidu.com adresinden oyunu sepetinize eklemek ve ödeme kısmında “sozcu10” kodunu kullanarak ekstra %10 indiriminizi almak! Şimdiden iyi oyunlar dileriz!