7 milyarı geçti, en çok izlenen video oldu

Güney Koreli Pinkfong şirketi tarafından kaydedilen çocuk şarkısı Baby Shark, Youtube’da şimdiye kadar en çok görüntülenen video olmayı başardı. 7 milyarın üzerinde görüntülenmeye ulaşan video, Porto Rikolu popçu yıldızlar Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin 2017’de çıkarttığı single’ı Despacito’yu geride bırakmış oldu.

Şarkı Koreli-Amerikan şarkıcı Hope Segoine tarafından kaydedildikten sonra dünya çapında ünlendi. Pinkfong eğitim şirketi tarafından üretilen ve yayınlanan bu şarkı önce güneydoğu Asya’da sonra da ABD’de ve son olarakta Avrupa’da viral olmayı başardı. Birleşik Krallık’ta single listesinde 6. sıraya çıkan şarkı ABD’de 32. sırada.

Sadece 1 dakika 21 saniye uzunluğundaki nakaratı sayesinde akıllarda kalmayı başaran şarkı, corona virüsü salgını sırasında el yıkamayı teşvik eden başka bir şarkıyla birleştirilmiş.

Baby Shark şarkısının anonim olduğu ve Pinkfong’a ait olmadığı öne sürülüyor. Ancak şirkete 2019 yılında 2011 yılında benzer bir şarkıyı yazan ve telif hakkını elinde tutan Jonathan Wright tarafından dava açıldı. Davayla ilgili bir sonuç henüz paylaşılmadı.

Geçen ay Oklahoma’da bir hapishanenin mahkumları kelepçeledikten sonra 2 saat boyunca bu şarkıyı dinlemeye ve ayakta durmaya zorladıkları iddia edildi. Bu iddia ile birlikte şarkı daha fazla suçlama iddiası merkezinde yer aldı. Bölge savcısı David Prater, tekrarlanan şarkının, “büyük olasılıkla zaten acı çeken mahkumlar üzerinde aşırı duygusal stres” oluşturacağını söyledi.