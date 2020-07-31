Twitter’ı hackleyen kişi 17 yaşındaymış

FBI ve ABD Ulusal Gizli Servisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda Twitter’daki ünlü isimlerin hesaplarını ele geçiren bu hesaplarını kullanarak yaklaşık 100 bin dolar para toplayan siber korsan ekibi yakalandı.

ABD’nin Florida kentinde bulunan Tampa şehrinde 17 yaşındaki Graham Ivan Clark soruşturma kapsamında tutuklandı.

Clark, siber korsanlık operasyonunun elebaşı olmakla suçlanırken sadece 17 yaşında olması dikkat çekti.

Clark’ın yanında iki kişinin daha siber korsanlık operasyonuyla ilgili suçlandığı bildirilirken Twitter’ı zor duruma sokan çetenin yaklaşık 30 eyalet tarafından siber korsanlıkla suçlanacağı belirtiliyor.

Yakalanan diğer iki sanıktan Mason Sheppard’ın İngiltere’de ikamet ettiği Nima Fazeli’nin ise Orlando’da yaşadığı ifade edildi.