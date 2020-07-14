Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan 5G açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Garı'nda düzenlenen programda 5G teknolojisiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

* Ülkemizdeki genişbant abone sayısı 2020'de 77 milyona çıktı, bu sayı 2023'de 83 milyona çıkacak.

* Mobil abone sayımız 2003'de 27.9 milyon iken, 2020'de 81.8 milyon olacak. 2023 hedefi ise 87.6 milyondur.

* Türkiye'de 75.3 milyon internet kullanıcısı var. Mobil şebekelerde yerli ve millilik oranı 2016'da yüzde 1 iken, 2019'de yüzde 23'e yükseldi.

* Yakın zamanda 5G teknolojisinin ülkemizde kurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

* Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümündeki hedefimiz her eve internet erişimi sağlamaktır. İHA