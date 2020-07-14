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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan 5G açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yakın zamanda 5G teknolojisinin ülkemizde kurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümündeki hedefimiz her eve internet erişimi sağlamaktır" dedi.

23:05 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan 5G açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Garı'nda düzenlenen programda 5G teknolojisiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

* Ülkemizdeki genişbant abone sayısı 2020'de 77 milyona çıktı, bu sayı 2023'de 83 milyona çıkacak.

* Mobil abone sayımız 2003'de 27.9 milyon iken, 2020'de 81.8 milyon olacak. 2023 hedefi ise 87.6 milyondur.

* Türkiye'de 75.3 milyon internet kullanıcısı var. Mobil şebekelerde yerli ve millilik oranı 2016'da yüzde 1 iken, 2019'de yüzde 23'e yükseldi.

* Yakın zamanda 5G teknolojisinin ülkemizde kurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

* Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümündeki hedefimiz her eve internet erişimi sağlamaktır. İHA

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Ankara Çin Ekonomi Huawei İngiltere internet Türkiye
Son güncelleme: 23:06 14.07.2020
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