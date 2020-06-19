WhatsApp’ta son dakika güncellemesi! WhatsApp çevrimiçi ve son görülme kaldırıldı!

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a son dakika güncellemesiyle birlikte yeni özellikler geldi. İOS ve Andorid cihazlarda geçerli olan özellikte ‘Çevrimiçi, ‘Yazıyor…’ ve ‘Son görülme’ kısımları kaldırıldı. WhatsApp’ın güncellemesinden hemen önce ise birçok kullanıcı “Çevrimiçi ve son görülme neden yok?”, “Yazıyor… kısmı neden çıkmıyor?” gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. WhatsApp’a gelen güncellemeyle birlikte bu soruların yanıtı da netleşmiş oldu.

WHATSAPP’TA YENİ GÜNCELLEME

Facebook bünyesinde olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta son dakika güncellemesiyle bazı özellikler karlıdırıldı. WhatsApp’ta artık Çevrimiçi, Son görülme ve Yazıyor ibareleri yer almayacak. Gizlilik ayarlarında yapılan bu güncellemenin ardından WhatsApp’ın bu yeniliği sosyal medyanın en fazla konuşulan konularından oldu.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

WhatsApp’a gelen yeni güncellemenin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. WhatsApp’ın güncellemesiyle çevrimiçi ve son görülmenin kaldırılmasına bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Özellikle Twitter uygulaması üzerinden konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı.