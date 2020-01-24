Kaşif Kozinoğlu ve Odatv davası yeniden açılırsa taşlar yerinden oynar

✔ Enver Altaylı'nın mektuplarında hedef aldığı Kaşif Koznoğlu, Fetullah Gülen karşıtıydı

✔ Gülen'in Orta Asya'daki okullarının ABD istihbaratına yani CIA'ya hizmet ettiğini yazmıştı

✔ Odatv davasından tutuklandı ve Silivri Cezaevi'nde ilk duruşmaya çıkmadan 9 gün önce öldü

✔ Şimdi… Odatv ve Kozinoğlu davası yeniden incelenirse, kimin kimle ortak olduğu ortaya çıkar

Tarih 13 Kasım 2011…

Selimiye Camii'sinin avlusunda kimler yoktu ki…

MİT eski Müsteşarı Şenkal Atasagun, MİT İstanbul Bölge Başkanı İsmail Nişancı, MİT İzmir Bölge Başkanı Özel Yılmaz, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık eski Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, Balyoz davası tutuklusu eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan, oyuncu Perran Kutman……Cenaze törenine Genelkurmay Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı ve çok sayıda üst düzey komutan da çelenk gönderdi. Türk Bayrağına sarılı tabut, Ümraniye Hekimbaşı'ndaki Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaşif Kozinoğlu…

1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun… 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olup, Millî İstihbarat Teşkilatı'na girdi. Ordu'da özel harp dairesinde binbaşı rütbesiyle görev yaparken, Orta Asya'dan sorumluydu. Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da da görev yapan Kozinoğlu, Eylül 2010'da müsteşar Hakan Fidan'ın talimatıyla “Baş Müşavir” sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı.

14 Şubat 2011…

Odatv'ye ilk polis operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda, polisler el koydukları 35 ayrı bilgisayar hard diski, 3095 arşiv kaseti, 1906 CD/DVD, 471 Mini DV kaset ve 21 VHS kasetten sözde suç delillerini hemen buldu! Soner Yalçın, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tutuklandı.

3 Mart 2011…

Odatv'ye ikinci polis operasyonu yapıldı. Dört Odatv çalışanıyla birlikte; Yalçın Küçük, Ahmet Şık ve Nedim Şener tutuklandı. O operasyonda şüphelilerden biri de Kaşif Kozinoğlu'ydu.

MİT mensubu Kozinoğlu 17 yıldır Afganistan'da görevliydi; ifade vermek için Türkiye'ye çağırıldı. İkiletmedi, geldi! Savcı Zekeriya Öz'e ifade verdi ve mahkeme tarafından 10 Mart 2011 tarihinde tutuklandı.

13 Kasım 2011'de kalp krizi geçirdi iddiasıyla Silivri Cezaevi'nde vefat etti.

Şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmeseydi, 22 Kasım 2011'de Odatv Davası'nın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkacaktı.

FETÖ'nün CIA ile olan bağlantısını kurduğu öne sürülen eski MİT'çi Enver Altaylı'nın, “MİT Müsteşarı olmaya çalışıyor. Böyle bir şey olursa Allah Fethullah Hoca Efendi'yi, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur” mektubuyla bir kez daha gündeme gelen MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinden yazdığı mektuplar tekrar gündeme gelmeli.

Devam edelim…

Kozinoğlu: Gülen okulları, ABD adına istihbari faaliyet yapıyor

“Kaşif Kozinoğlu'nun Mezara Götürmediği Sırlar – El yazıları tıpkı basım” adlı kitap 2012'de Aydınlık Yayınları'ndan çıktı.

Kozinoğlu'nun cezaevinde aldığı notlardan bazılarını okuyalım…

NOTLARDAN ÇIKAN ŞİFRELER

MİT'çi Kozinoğlu, ABD'nin Gülen okullarını nasıl kullandığını şöyle anlatıyor:

1) Özbekistan, Rusya Federasyonu ve en son Türkmenistan, Fethullah Gülen okullarını hangi gerekçe ile kapatıyorlar? “İrticai faaliyetler!” Görevlilerden bir kısmı da anılan ülkelerdeki bağımsız mahkemelerde yargılanıp hapis cezası alıyor. Diğer kısmı söz konusu ülkeden kovuluyor.

2) Rusya Federasyonu anılan okulları kapatırken bir tespit yapıyor. Basına yansımıştır anılan tespit: “Okulların ABD adına istihbari faaliyet gerçekleştirdikleri ve anılan okulların ABD'li istihbaratçıların barınma yuvaları olduğu…”

3) Anılan okulların faaliyet göstermesi için çok büyük meblağlarda para gerekmektedir. Anılan para, Türkiye'deki bazı işverenlerin bağışlarından elde edilen paranın çok üzerindedir. Bu paraları ABD vermektedir. (N. Veren de benzeri şekilde ifade ediyor.)

4) ABD'nin esas amacı, “sOkullar sayesinde, İran'ın Asya'daki fundamentalist akımını engellemek”…

5) Söz konusu okulların 1. düşmanı İran'dır. Fethullah Gülen hareketi, ABD İran'ı sevmediği için İran'ı düşman bellemiştir. Anılan ülkelerde belirttiğim şahıslar, özellikle okul müdürleri o ülkelere ilişkin raporlarını da belli periyotlarda anılan ülkelerdeki CIA temsilcileri ile paylaşmaktadır. Ayrıca o şahıslar o ülkelerden bayanlarla evlenip o ülkenin pasaportlarını da almaktadır…

‘İhanet'le suçlandı… ‘Tehlikeli biri' denildi… MİT'çi nasıl ve neden öldü?

Kaşif Kozinoğlu'nun sadece bu mektubundan bile Fetullah Gülen yapılanmasına karşı olduğu çok net!

Enver Altaylı'nın, iddianamede yer alan mektubunda Kozinoğlu'yla ilgili tespitleri çok açık: “… Kaşif Kozinoğlu, terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent'de bulunan, Orta Asya istihbaratını koordine etmekle görevli büronun başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir…”

“… Başbakan, Müsteşar nezdinde teşebbüste bulunarak, Kaşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini ve bu 20 görevli hakkındaki izlemenin durdurulmasını temin edebilir. Ancak Başbakan'ın böyle bir inisiyatif kullanacağı kanaatinde değilim…”

Enver Altaylı'nın, “En büyük ihanet payı bu şahsa ait” cümlesi ve… “Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi” ifadelerinden sonra… Odatv ve Kozinoğlu dosyası yeniden açılmalı!

Peki Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevi'nden neden öldü?