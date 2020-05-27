1000 dolar alıyorsan 10 dolar da devlete alacaksın!

Arifede karar almışlar, bayramın ilk günü yeni vergileri yürürlüğe soktular! Tatil, şu bu dinlemeyip, acayip çalışıyorlar. Sosyal mesafeyi korumayıp öpmeye devam ediyorlar!

Döviz ve altın alışlarında vergi binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı. Bunun en kısa anlatımı; eğer 1000 dolar alıyorsanız 10 dolar, 100 gram altın alıyorsanız 1 gram da devlete alacaksınız!

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Konu daha önce ne tartışılmış, ne fikir alınmış, ne de konuşulmuş. Resmi Gazete'de yazılıp yürürlüğe konulmuş. Oldu da bitti maşallah!

Bu kararın ekonominin kötü olması ile alakası yok tabii ki… En güzel açıklamayı yandaş manşetten verdi; “Finans musluklarını açmak için bir hamle daha!” dedi… Bu başlık bile durumun vahametini anlatmaya yeterli…

Zira 5000 ürüne “yerli üretimi destekleme amacıyla” ek gümrük vergisi getirilmedi mi? Aynı hesap… Tesisatçı gibi yönettikleri için ekonomiyi… Yalama olmuş musluk sanıyor gariplerim…

Sadece bir yıl içerisinde hayatımızda olmayan bir vergiyi canlandırıp onu da tam 10 katına çıkardılar. Maksat bireysel yatırımcılar döviz ve altını bir tasarruf aracı olarak kullanmasınlar. Uzak dursunlar.

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Esas soruna gelirsek… Yabancılar yılbaşından beri 10 milyar dolar daha çıkardı. Rezervler azaldıkça azaldı. Türkiye'nin dövizi kalmadı.

Yurtdışı ile yapılan bütün finans işlemlere kapılar kapatıldı. Yoksa kurlar uçardı. Nitekim yurtiçinde kalan eser miktardaki dövizin idareli kullanılması gerekiyor.

Bu önlemlere dünyanın her yerinde “sermaye kontrolü” adı verilir ki; döviz kurları kısa vadede nispeten daha kolay kontrol edilebilir. Neden kısa vade? Bunun üç-beş ay sonrası yok mu ekonomide? Var da… Bunu algılayabilecek düşünce yapısı var mı ekonomiyi yönetenlerde?

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Aralarında hem döviz kurunu hem de faizi dışarıya çok fazla borcu olan bir ekonomide baskılayamayacaklarını bilen bir kişi de mi yok? Zira Venezuela'da bunun denenmişi var! Alıp okusunlar.

Anlamadıkları konu, Türkiye'de vatandaşların döviz veya altın almalarının sebebi ülkeyi yönetenlere ve para birimine güvenmemeleri…

Oturup bir kez bile “neden güvenmiyorlar bize?” diye düşünmüşler midir sizce? Ağızlarıyla kuş tutsalar olmaz bu yönetim sistemiyle…

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Tasarruf edemeyen ülkeler büyümeyi, yatırımları finanse edebilmek için yurtdışından borçlanmak zorundadırlar. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye güvenmiyor, çok pahalı borç veriyorlar. Tablonun bugünden yarına değişmeyeceği gerçeğini dikkate alırsak yabancı parayı çekmek için ülkenin cazip ve hikayesi olması gerekir… Türkiye'nin hikayesi adeta korku filmi…

Gazete yönetiminden isteğim; sonraki yazılarıma “+18” ibaresi konulması… Ülke ekonomisi hiç iyi yerlere gitmiyor. Yetişkinler için bile sakıncalı görüntüler içeriyor!