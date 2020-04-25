AKP’den önce internet mi vardı memlekette?

Sonunda “İşte budur” dediğim bir icraat ile çıktılar karşıma… Dünya devletleri vatandaşlarını paraya boğarken, biz ne yaptık? Halkımıza balık vermedik, balık tutmayı öğrettik!

Tam “1 gigabyte” internet kotası vadettik. Oysa diğer ülkeler gibi para verilse harcanıp gidecekti boş yere… Şimdi halkımız aydınlanacak internette…

★★★

Aklıma takılan, süslemeden kuru kuru “1 gigabyte vereceğiz” demeleri… Normal şartlarda 1024 megabyte derlerdi ki, aynı boyutta olmasına karşın böyle söylemek daha gösterişli…

Belli ki saray bu işle ilgilenemedi. Nitekim paradan 6 sıfır atılalı 15 yıl olmasına karşın, hâlâ kendisi “Şu kadar trilyonluk yatırım yaptık” diye sesleniyor halka… Ne anlamı var ki büyük olmazsa

★★★

Her 2 gençten 1'i bomboş oturuyor. Hükümet olarak geleceklerini karartmışlar, internet ile mi oyalayacaklar! Neyse ki bedava 1 gigabyte internet sitelerine girip iş arayacaklar.

Yine de halka bedava bir şey verdiler, heyecanlanacağım elbette… İşin enteresan tarafı 300.000 site yasaklı internette… Yasaklı olmayan sitelerin adresini verse, daha kolay olur bence… Olsun, devletimizin izin verdiği sitelere gireriz biz de…

★★★

Binali Yıldırım bile belediye seçimlerinde İstanbullu gençlere “ayda 10 gigabyte” bedava internet teklif etmişti. Koskoca devlet Binali Yıldırım'ın ancak 10'da birini verebildi. Parti kur, oy verelim Bay Binali…

Fransızlar, Kanadalılar bu gece hasetlikten uyuyamazlar. Almanlar zaten kıskanıyordu. Şimdi çatlayacaklar. Norveçliler imrenecek, bir yerleri şişecek. Acaba bir 50 megabyte da onlara mı versek?

★★★

İşin açıkçası mantığımın almadığı bir durum söz konusu… Erdoğan; “İnternet kafeler vardı, artık internetler eve yerleşti. Yani zehir evin içine girmiş vaziyette… Bu tehlikeden kurtulmamız lazım!” demişti.

Göz göre göre milleti zehirlemek mi niyetleri? İşin aslı 1 gigabyte internetle zehirlenmek pek olası değil… En fazla kaşıntı yapar. Dolayısıyla az tehlikeli! Daha siteyi açarken kota bitmezse yine iyi…

★★★

Aynı konuşmada; “Ben burada temel sıkıntının zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum” diye devam etmişti. Ha şunu baştan bileydi!

Binlerce kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle içeri atılıyor bu ülkede… Daha mahkemesi görülmeden tutuklanıyor! Bu durum zihniyet meselesine girer mi?

★★★

Sahi; “Biz geldikten sonra vatandaşımız internetten Facebook'a girebildi” dese kim karşı çıkabilir ki? Danışmanlarının aklına nasıl da gelmedi?

Nitekim Youtube, Twitter, Instagram, Netflix, WhatsApp da AKP'den sonra kuruldu. Olsun… Kim önayak oldu?

Muhtemelen Abdulhamid'in projelerinden biri de buydu… Ah şu dış güçler yok mu? Çalmışlardır kesin payitahtın tasavvurunu…