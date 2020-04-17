Havalimanı binaları dururken yeni bina yapmak!

Yandaş Hürriyet Gazetesi'nin 18 Eylül 2018 tarihli haberi; “İstanbul Atatürk Havalimanı dünyanın en iyi 3'üncü en iyi havalimanı seçildi” şeklindeydi…

TAV firması, Atatürk Havalimanı'nın kira sözleşmesi bitmeden, alelacele erken kapatılmasından dolayı, kâr kayıplarını karşılamak için 389 milyon Euro tazminatı kazandı. Devletten parayı kaptı.

Devletin kendi parası yok ki! Giden bizim vergilerimizdi. Piyasa kuruyla 2 milyar 925 milyon lira… Milyarlar, milyonlar uçuşuyor havada… Yardım için SMS atmayı unutmadınız inşallah!

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Halkı çok seviyorlar, tek işleri hizmet ya… Atatürk Havalimanı'na salgın için “yeni hastane yapılacak” dediler. Gayet mantıklıydı. Binalar boş duracağına hastane olmalıydı.

İçerisinde her şey mevcut… Metrosu, otoparkı, altyapısı, elektriği, havalandırması, tuvaleti, tesisatı, kanalizasyon sistemi, enerjisi, jeneratörleri, ısıtması, soğutması, interneti. Hazır hepsi…

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Sağlık çalışanlarının kalabileceği oteli bile var. İçerisini düzenle, perdeleri çek, yatağını koy ve kullan. Mis gibi kapalı bomboş alan…

Tüm ülkeler pandemi hastanelerini birkaç gün içerisinde kongre merkezleri, hangarlar gibi büyük yerlerde geçici olarak kurarken… Bizde ne yaptılar? Uçak pistlerinin hemen yanında sıfırdan inşaata başladılar! Sadece beton dökmeyi bilenlerin yapacağı iş ancak bu kadar!

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Oradaki binaları kullanmayacaksan, yeni baştan hastane inşaatı yapacaksan, koskoca İstanbul'da yer mi kalmadı? Milyarlarca dolarlık iki pist tıraşlandı? Kullanılmaz hale getirildi? Amaç sahra hastanesi kurmak falan değil! Olası bir seçimde iktidarı kaybetmeleri halinde Atatürk Havalimanı tekrar açılmasın diye, yapılan yeni havalimanının müşteri sayısını almalıydılar garantiye!

Nasıl? Anlaşma gereği uzun yıllar İstanbul'a yeni havalimanı da yapılamayacak. Oysa Atatürk Havalimanı yeni değildi! Tekrar işlevsel hale getirilebilirdi. Salgın bahane edildi. Onun önü kesildi!

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Üçüncü havalimanı iktisadi açıdan tam bir israf ve felaket! Atatürk Havalimanı ihtiyaca cevap vermez hale gelmiş olabilir. Lakin gidip de ıskartaya çıkartmazsın. Ya büyütürsün, ya orta çaplı yeni bir havalimanı daha yaparsın. Bugünler geldiğinde de yurtdışından fellik fellik borç aramazsın. Amerika'yı takas anlaşması için arayıp “para yollayabilir misin” diye sormazsın!

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Bunu da yapmazlar artık diyordum. Gerçekten yaptılar! Bu iktidar ülkeye zarar… Erken seçim olsa bari ne kadar erken kurtulursak o kadar kâr!

Esas bu arkadaşlar, kanal işine el attılar. Kanal İstanbul'u yapmaya kalkacaklar. Kanal iş yapsın diye bari güzelim boğazı toprakla doldurmasalar! Emin olun onu da yaparlar!