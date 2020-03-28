Cumhurbaşkanı evinden bakanları yönetiyor. Öğrenciler evlerinden ders dinliyorlar. Profesörler evden bağlanıp “uzaktan eğitim” verebiliyorlar. Kalpler birbirine evde kalarak uzaktan dokunuyor.

Türkiye eve kapandı.

Bir öneri:

Referandum yapalım.

Sandığa.

Pusulaya.

Kuyruğa.

Gerek duymadan referandumu evden kurtarabilelim. Bunun için teknolojik alt-üst yapıyı ülkemizi 20 yıldır yönetenler mutlaka kurmuştur. Nitekim gördük: Eve kapanmış 18 milyon öğrencimize uzaktan idam sehpası kurup, asılma sahnesi izletebiliyor, ilahili cihat ilan edip kafa kesme kaseti oynatabiliyorlar. Türkiye gücünü göstersin. “Korona günlerinde referandum” yaparak dünya demokrasi tarihinde örnek adım yaşatsın.

Şan olsun!

İki konu güncel.

Kanal İstanbul yapılsın mı?

Af çıksın mı?

Halk af istiyor mu?

★★★

Uçuk bir öneri!

Hayal mi kuruyorum?

Hayal de olsa kurması güzel. Diyelim ki dünyada ilk olacak korona gününde “Evden referandum” kararı alındı. Türkiye'ye çağ atlattık diyenler gücünü gösterdi, ileri teknolojik yapımızı aktif hale getirdiler. Günü belirlendi. 10 gün tartışma, fikirleri yarıştırma zamanı verildi.

Kanal yapılsın.

Türkiye için faydalı.

Diyenler.

Kanal yapılmasın.

Türkiye için zararlı.

Diyenler.

Halk evden elektronik ortamda fikir yarıştırmaya başlar. Harika olur. Söz gelimi Kanal İstanbul iptal edilsin diyenler; “projenin Türkiye'yi fakirleştireceğini” söyleyebilirler. Kanıt olarak da; Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli'ni gösterebilirler. Bu köprüler “devletten 5 kuruş çıkmayacak” yutturmaca modeliyle ve “geçiş garantisi” verilip, yüksek faizli dış borç bulunarak yapıldı. Üçü de açıldıkları günden beri Hazine'den dolayısıyla da vatandaşın cebinden “geçiş garanti karşılığı” para yutuyorlar. Son rakama göre dış borçla yapılan bu üç proje için Hazine'den aylık ödenen miktar yaklaşık 3 milyar TL'yi buldu. Bu 3 proje de Türkiye'yi fakirleştirdi. Türkiye'nin iç gelirini dış borç vermiş yabancı bankacılara transfer aracı köprüler haline geldi. Kanal İstanbul da aynı finansman modeli ile yapılacak ve Türkiye'yi fakirleştirecek.

İstemiyorum.

★★★

Kanalı isteyenler de fikirlerini elektronik ortamda yayacak, onlar da tezlerini savunacak: İnşaat rantı işsizlere iş yaratır, iyidir. Borç bulup kanal yapmak Türkiye'yi zenginleştirir. Katar Emiri'nin annesi de Kanal'ın iki yanında arsa kapattı, projeden vazgeçersek hanımefendiye çok ayıp olur. Devletimizin cebinden de bir kuruş çıkmıyor. Bunları diyebilirler. Çok güçlü tezler (!).

Dünya eve kapanmış.

Can derdinde.

Benim hayalim “evden referandum” peşinde.

Yapılsa nam olur!