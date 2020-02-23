Olaylar çok hızlı. Beyinde tutmak zor. Bir netleştirme kılavuzu yapmalı. Görünen ne, görünmeyen ne? Söylenen nedir, gizlenen ne? Suriye'ye asker sokmanın sonu nereye varır?

Aslında açık.

Her şey net.

Basiti zorlaştırma hastalığımız var. Bu yüzden kendim için bir “olanı biteni netleştirme kılavuzu” yazdım.

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Söylenen:

Zulüm bitmeden.

İdlib'den çekilmeyiz.

Ne anlamalıyım:

İdlib, Suriye'nin bir şehri. Esad'ı devirmek isteyenler bu kenti ele geçirdiler. Türkiye Cumhurbaşkanıyla, savunma bakanıyla, ordusuyla, malzemesi ve parasıyla onları destekliyor. Bugünkü tabloya göre; Esad, Suriye'nin başından gitmeden Türkiye, İdlib'den çekilmez. Rejim çökmeden Türkiye Suriye'den çıkmaz.

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Söylenen:

Savaş diyebilirim.

Ne anlamalıyım:

Görünürde Esad'ın ordusu ile ona isyan edenler savaşıyor ama Esad'ın arkasında Rusya Ordusu var. Suriye Ordusu zora düşünce yardımına Rus savaş uçakları (SU-24'ler ve Suriye'de kurulu S 400 füzeleri) yetişiyor. Son tahlilde Türkiye ile Rusya savaşıyor. İdlib'de Türkiye, Esad ordusunu hedef alınca cevap Rus Ordusu'ndan geliyor.

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Söylenen:

Rusya dostumuzdu. Yeni müttefik diyorduk. Şimdi değil mi?

Ne anlamalıyım:

Rusya Türkiye'ye S 400 satarken, doğalgaz, buğday, kereste, petrol, nükleer santral satarken dostumuz ama Suriye'de Esad ile iş birliği yaparak Doğu Akdeniz'de büyük bir güç elde etti. Bunu bırakmak istemiyor. Rusya ile Suriye, Putin ile Esad yapışık kardeş oldular. Türkiye'nin 2.5 milyar dolar verip satın aldığı S 400 füzeleri şimdi depoluk oldu.

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Söylenen:

ABD eski müttefikimiz ve 70 yıllık dostumuz. O bize Patriot verir. Rusya'nın Suriye'de fiyakasını bozarız.

Ne anlamalıyım:

Bir gün Rus Putin ile ertesi gün Amerikalı Trump ile “kan kardeşi (kanka) olma” durumu yalama oldu. ABD İdlib'de Türkiye'yi sadece sözle, lafla, demeçle destekliyor. Barış Pınarı harekatı yapıldı ABD'li kanka Trump karşı çıktı. Zeytin Dalı yapıldı, ABD'li kanka Trump karşı çıktı. Fırat Kalkanı yapıldı ABD'li kanka Trump karşı çıktı. İdlib'de ise ABD'li kanka sözde yandaş çıkıyor. Kendisi Rusya ile doğrudan savaşmayı çıkarına uygun bulmuyor ama Türkiye'nin Rusya ile savaşa girebilecek kadar arası bozulsun istiyor.

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Söylenen:

Çeyrek altın rekor kırdı. 1 Dolar 6.12'yi aştı. Merkez Bankası rezervleri eridi.

Ne anlamalıyım:

Ellerinde birikmiş az ya da çok parası olanlar İdlib'de ortaya çıkan durumdan endişeye kapıldılar. Birikimlerini altına, dolara yatırıyorlar. Ekonomik kriz derinleşebilir.

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Benim kılavuz böyle, sizin de ilave edeceğiniz vardır.