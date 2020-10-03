Tehdit ve taciz!

Sapla samanı birbirine karıştırmayalım!

Azerbaycan-Ermenistan çatışması başka, Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlarımız başkadır…

Ermenistan askerlerinin saldırılarına bakıp, yurdumuzdaki Ermeni yurttaşlarımızı taciz etmek kadar yanlış, çirkin, hatta ahmakça bir davranış olamaz!

Yurdumuzda yaşayan Ermeniler de bizimle aynı kaderi paylaşan, aynı sıkıntıları çeken, aynı haklara sahip olan eşit vatandaşlarımızdır.

Bu arada, ülkemizi en az benim kadar seven Ermeni kökenli gazeteci arkadaşlarım Garbis Kiraz ile Garbis Keşişoğlu'nu saygıyla anıyorum.

Ermeni yurttaşlarımızı hedef alan paylaşımlar Türkiye'ye kötülük yapmak isteyen kişilerin halkı kışkırtma çabalarıdır. Bu tür ayrımcı paylaşımlar, birliğimizi bozmak için hazırlanan çirkin tuzaklardır.

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AKP sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal tahrik ve kışkırtma konusundaki uyarılarına aynen katılıyorum.

Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları nedeniyle sosyal medyada Ermeni vatandaşlarımızı taciz eden paylaşımlar nedeniyle şöyle diyor:

“Türkiye Cumhuriyeti Ermeni vatandaşlarının tehdit ya da taciz edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu tür yapılanlar provokasyondur. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları arasında ayrımcılığa izin vermez. Türkiye'nin sosyal bünyesine karşı kimse kışkırtıcılık yapamaz!”

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Ömer Çelik'in sözlerinin lâfta kalmayacağına, devletin bu konuda çok hassas davranacağına inanıyorum.

Sinsi provokatörlere, bazı hain tahrikçilere ve aşağılık kışkırtıcılara geçit vermemek gerekiyor!

“İstiklâl Madalyası” kazanan Ermeniler var

Sosyal medyada Ermeni vatandaşlarımızı taciz eden haksız paylaşımlar bana Kurtuluş Savaşı günlerimizi hatırlattı.

Zaferle biten Milli Mücadele'den sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti, birçok Ermeni yurttaşımıza “İstiklâl Madalyası” vermişti.

“İstiklâl Madalyası” vatanın bütünlüğü ve

milletin istiklâli için mücadele eden kahramanlara verilir.

Kurtuluş Savaşı'mızda, işgalci düşmana karşı baba-oğul çarpışan Ermeni yurttaşlarımız vardı.

Meslektaşımız Selcan Taşçı Hamşioğlu, bu kahramanların isimlerini yayınlayarak şöyle dedi:

“Kapı gibi tarihimiz var. Ermeni mezalimine uğramış bir milletin İstiklâl Madalyası sahibi Ermeni evlâtları olabilmişse eğer… O tarihe dayayın sırtınızı, yeter!”

Vatan için çarpışan ve devlet tarafından İstiklâl Madalyası ile onurlandırılan kahramanlardan bazıları: Ohannes Erkan – Stephan Talaşlıoğlu – Kiyork Gülsöken – Agop Ayık – Karabet Ayvat – Hrant Kiremitçi – Karabet Kargıcı – Ohannes Özçınar – Artin Gülükyan – Petir Sevinç – Vahan Keleşoğlu – Ohannes Kasparyan – Agop Özel.

TEBESSÜM

İlginç bir ziyaretçi!

Anadolu'da siyasal bir partinin il merkezine giden zengin köy ağası, başkanla görüşmek istediğini söylemiş… Siyasete atılmak istiyormuş…

Kapıcı “Burada benden başka kimse yok. Başkan bey öğleden sonra gelecek.” deyince ağa ona sıkı sıkı tembih etmiş:

“Başkan geldiği vakit ona ‘Askerlik arkadaşın Kaplan Kurtoğlu geldi, sana çok selâmı var' dersin, emi?”

“Söylerim ağam, merak etme sen.”

Başkan akşama doğru parti merkezine uğrayınca cahil kapıcı ona tekmil vermiş:

“Başkanım… Bu sabah adamın birisi seni ziyarete geldi…”

“Yaa, kimmiş o?”

“İsmini söyledi ama unuttum valla… Neydi bakiim? Ha, adı hayvan, soyadı da bir hayvanın oğlu idi.”

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