Eğitim, Kızılay’a muhtaç, o vakıflar nerede?

Üç çocuk babası bir garsonun EBA TV isyanı, SÖZCÜ'ye “Evde internet yok, bilgisayar yok, nasıl uzaktan eğitim olacak?” başlığıyla yansımıştı. Eğitim konusunda önemli sıkıntılar yaşanıyor. Talim ve Terbiyi Kurulu Başkanlığı döneminde, istediklerini yapamadığı için istifa eden Prof. Dr. Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı olunca, beklentiler de alabildiğine yüksekti. Ziya Hoca, önemli projelerle ve büyük bir heyecanla bu göreve başlıyordu.

Bugün, devletin gözetiminde olan her türlü kurs açık. Çoğu özel okulların standardının çok gerisinde olan kurslar açıkken, özel okullarda öğrenime ise sınırlama var. Dershaneler sözde kapatıldı. Ama bugün “yeraltında” ve hepsi sınırlı öğrencisi olan binlerce kaçak kurs olduğunu eğitimciler de söylüyor. Resmen yasak ama denetimden, vergiden kaçarak bu kursları sürdürme becerisinde olanlar var.

YENİ YÖNTEM

Yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin uzaktan eğitim sisteminden yararlanamadığı belirtiliyor. Bunun yanısıra hem EBA'dan yararlanıp hem de sanki okula gidiliyormuş gibi küçük gruplardan oluşan sınıflar da oluştu. Maddi durumu el veren birkaç aile bir araya geliyor, bir ev ya da uygun bir büro kiralıyor. Çocuklarına orada ders aldırıyorlar. Hem bu tür uygulamalardan hem de EBA'dan yararlanan öğrenci ile evinde bilgisayar bile olmayan öğrenci arasında fırsat eşitliği nasıl sağlanacak?

Özel okullarda 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze öğrenim devam ediyor. Ama devlet okullarında bunun uygulanacağı açıklanmasına rağmen, 21 Eylül'de eğitime geçilemiyor. Belki 100 yılda bir gelecek pandemi, çok şeyler yapmayı planlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bakanlığı dönemine rastladı. En azından, EBA'nın alt yapısı eksikliklere rağmen işler tutulması da Selçuk ve arkadaşlarının başarısıdır. Aslında EBA'nın kuruluş amacı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktı. Ama, bugün evinde bilgisayar, internet olmayan öğrencilerimizin bulunduğu gerçeğini de göz ardı etmemek gerekiyor. O halde birileri adım atmalı.

KIZILAY DEVREDE

Devletten alabildiğine destek gören sözde eğitime destek amacıyla kurulmuş binlerce vakıf ve dernek var. Sahi siz neredesiniz? Yaklaşık 1.5 milyon öğrenci uzaktan eğitim sisteminden yararlanamıyorsa, onlara bugün değil de ne zaman destek olacaksınız? Gazetemizde, üç çocuk babası garsonun feryadını ne zaman duyacaksınız?

Anlaşılan adım atmaya niyetleri yok. Milli Eğitim Bakanlığı, EBA destek merkezinin sayısını tüm olanaklarını zorlayarak 13 binden 20 bine çıkarıyor. Öğrenci, evine en yakın okulun EBA destek merkezine gittiğinde destek verileceğini Bakanlık yetkililerinden öğrendim. Öğrendiğim bir şey daha var. Kara gün dostu Türk Kızılay'ı, uzaktan eğitime bilgisayar, internet yokluğu yüzünden erişemeyenlere destek olacak.

Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık bir yandan kendi olanaklarıyla öğrenciye destek vermek için adım atarken, bu konuda gerekli görülürse bir de kampanya başlatacak. Bu çalışmanın ayrıntısı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Kuşkusuz eğiteme dönük bir kampanyaya vatandaşlarımızın da önemli bir katkı verecektir.

BAKANLIK, İNDİRİMİ SORDU

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, hem velinin hakkının korunması, hem de özel okulları ayakta tutabilmenin çabası içinde. Anlaşılan özel okullar da ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda eğitim-öğretim başlayacak. Halen 8 ve 12. Sınıflar için geçici devam eden kurs niteliğindeki eğitim, devlet okullarında 21 Eylül'de başlamayacağı için bu durum özel okulları da kapsayacak.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, okullara gönderdiği genelgede, veliden daha önce yüzde 8 KDV alınmışsa, bunun yüzde 7'sinin iade edilmesini istedi ve zamanında KDV iadesi yapmayanlar hakkında para cezası uygulanacağını duyurdu. Okul yöneticilerinin şu soruyu da cevaplandırması istendi:

“2020-2021 Eğitim Öğretim yılında eğitime aşamalı, seyreltilmiş, uzaktan devam edilecek süreler için yapılması planlanan ücret indirim oranınız nedir? İndirim yapılacak ücret iadesinin yapılacağı en son tarih nedir?”

ZOR DÖNEM

Ülkemizde 12 bin 300 özel okulda, yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci bulunuyor. Biliyoruz ki özel okullar da bu süreçte ayakta zor duracak. Belki, pandemiden en çok etkilenecek olanlar okul sahipleri olacak. Veliler önlerini göremedikleri için ödeme yapmıyor. Kayıtlar yenilenmiyor. Mevcut öğrencilerden devlet okullarına nakillerini aldıranların sayısı da az değil. Bu durumda, özel okullar nasıl ayakta kalacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve arkadaşları bunu da düşünüyor, buna göre çalışmalar da yapıyor. Ancak, bu kararlar tek başına alınmıyor, diğer bakanlıkları da ilgilendiren yönleri var. Bu zorlu dönem ancak karşılıklı anlayış ve özveriyle atlatılacaktır.