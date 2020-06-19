Graham Afrika havucunu tuttu

Amerika ve Türkiye arasında siyasi ve askeri alanda gerginlikler sürerken, ticarette “saflar” sıklaştırılıyor diye yazmıştım dün.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Türk-Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Amerikan danışmanlık kuruluşu Boston Consulting Group (BCG) ile “şampiyon şirketler” belirlendiklerini anlatmıştı.

Liderler tarafından açıklanan, Türkiye ile Amerika arasında ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine odaklı organizyonlar yaptılar. ABD'nin Türkiye ile ekonomik ilişkileri güçlendirme potansiyeli olan 7 bölgesinde “TAİK Eyalet Başkanı” belirlediler.

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ABD'den Avrupa ülkeleri içinde en fazla sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı yaptığı ülke Türkiye oldu.

Son 1.5 yılda Türkiye'nin dopalgaz tedariğinde Rusya'dan sonra ikinci sıraya ABD oturdu.

Türkiye Batı Hattı'ndan yılda 14 milyar metreküp doğalgaz alıyor.

2021 yılında Rusya ile özel ve kamu şirketlerinin yaptığı Batı Hattı sözleşmelerinin süresi doluyor.

Bundan 25 yıl önce Rusya ile yapılan doğalgaz alım-satım sözleşmesine göre doğalgazın fiyatı petrole endeksli.

Türkiye bu gazın bin metreküpüne 250 dolar ödüyor. Petrol fiyatı düşse bile faturaya 9 ay sonra yansıyor.ABD'den alınan LNG'nin eşdeğer fiyatı ise 100 dolar.

Burada temel soru; doların değerinin düşmesiyle Rus ve ABD gazı 9 ay sonra 140 dolara eşitlenirse Türkiye hangisini tercih eder?

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Yalçındağ, 4 Mart tarihinde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı ABD'deki ofisinde ziyaret etti. Graham, Türkiye'ye Suriye penceresinden bakan ve Kürt gruplarla ilişkileri sorgulayan senatörlerden…Yalçındağ bu görüşmede Graham'a Türkiye'nin Afrika pazarına ABD ile girmesi fikrini sattı.

Graham bu işbirliğinin stratejik önemi olduğu konusunda Trump'ı ikna etti.

Yalçındağ, aynı görüşü Trump'a gönderdiği mektupta da dile getirdi.

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Afrika'nın yol, köprü, su hatları gibi altyapı yatırımlarının Türkiye'nin önde gelen uluslararası müteahhitleriyle inşa edilmesi gündeme getirildi.

Graham, 24 Haziran'da düzenlecek TAİK web seminerine konuk konuşmacı oluyor.

Yalçındağ ayrıca Graham'ı pandemi koşullarına bağlı olarak Türkiye'ye de davet etti.

TAİK yönetim kurulu toplantısına katılmaya ikna etti.

Türkiye; Hindistan, Vietnam ve Kamboçya ile rekabet ediyor!

ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Washington'da 14 Kasım 2019'da yaptığı “Oval Ofis” görüşmesi; “tarafların netleştirilmesi” için atılmış ön adımdı…

Türkiye'nin Suriye'de “demografik yapıyı değiştirdiği” iddiasıyla yaptırım talep eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Washington görüşmelerinde sivrilen isim oldu.

24 Haziran'da DEİK Başkanı Nail Olpak ve Yalçındağ liderliğinde düzenlenecek “Transatlantik Görüşmeler” başlıklı internet semineri (webinar) dizisinin konuk konuşmacısı Graham olacak. Graham'ın sunumu; Türkiye-ABD ilişkilerinde pandemi sonrası beklentileri ortaya koyacak.

Seminer, “Müttefiklerin Müttefik Olma Zamanı: Türk – Amerikan Küresel Tedarik Zinciri” başlığını taşıyor. TAİK yönetim kurulu üyelerinin katılacağı oturumu da ABD Louisiana Senatörü David Vitter yönetecek.

Bu oturumların, Türkiye ile ABD arasında ticari ilişkilerin “stratejik ortak” seviyesine çıkmasına ve Türkiye'nin ABD için sağlam bir tedarik zinciri oluşturmasına hizmet etmesi hedefleniyor. Covid-19 salgını sonrası dünyanın hızla iyileşmesi mümkün olacak mı, sorusuna da yanıt aranacak.

Küresel işbirliğinin sınırları Afrika'ya dayanacak görünüyor! ABD, Çin'i dışarda bırakacak formülde; Vietnam, Kamboçya ve Hindistan ile Türkiye'nin ticari kapasitesini tartacak.

Küresel rekabette 21 trilyon dolarlık ABD ekonomisi ile 14 trilyon dolarlık Çin ekonomisinin tokuşturulacağı bir döneme giriyoruz.