Emeklilik başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Önümüzdeki günlerde SGK'ya emeklilik başvurusu yapacağım. 1993 yılından 2016 yılına kadar 4/b (Bağ-Kur) kapsamında prim ödedim, 2016 yılından bu yana 4/a (SSK) kapsamında çalışıyorum. Emeklilik başvurumu nereye yapacağım ve emekli olmak için hangi evraklar gerekiyor? İsmail Mehmetoğlu

Emekli aylığı için, çalıştığınız işten ayrıldıktan sonra “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile en son çalışmanızın bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurmanız veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden talepte bulunulmanız gerekiyor.

4/b (Bağ-Kur) ve 4/a (SSK) hizmetleriniz birleştirilmiş ise (bunu hizmet dökümünüzden görebilirsiniz) bu konuda bir şey yapmanız gerekmiyor. Birleştirilmemiş ise emeklilik başvurusu öncesi, hizmetlerinizin birleştirilmesi için başvurabilirsiniz.

İşten ayrılıp emeklilik başvurusunda bulunduğunuzda, işten ayrılacağınız döneme ait aylık prim ve hizmet belgesinin henüz kuruma verilmemiş olması halinde, işveren tarafından “sigortalı işten ayrılış bildirgesi”nin kuruma e-sigorta yoluyla gönderilmesinin ardından aylık bağlama işleminiz sonuçlandırılacaktır.

Faaliyet devam ederken prim ödenmeyebilir mi?

1 Haziran 1971 doğumluyum. SSK girişim 20 Aralık 1989. 1995-1996 yıllarında 250 gün SSK primim var. Bağ-Kur başlangıcım 4 Ekim 2000 tarihi olup, devam etmektedir. Serbest çalışan diş hekimiyim. 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla SSK ve Bağ-Kur toplam gün sayım 7 bin 357'dir. 7 bin 200 prim günümü tamamladım. Fazla prim ödemek istemiyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Mine

4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için 56 yaş şartına tabisiniz. Prim gününüz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 56 yaşınızı dolduracağınız 1 Haziran 2027 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız. Ancak bundan sonra prim ödemek istemeseniz de serbest diş hekimliği faaliyetiniz devam ettiği sürece 4/b kapsamındaki sigortalılığınız da devam edeceğinden, prim ödemeye devam etmek zorundasınız.

Hasta yakınına bakan için erken emeklilik var mı?

Yaklaşık 5.5 senedir yatalak olan babama bilfiil bakmakta olup, 4 senedir de çalışmamaktayım. Ağır hasta çocuklarına bakan anneler için erken emeklilik veya primlerin 1/3'ünün ödenmesi gibi avantajlar olduğunu biliyoruz. Aynı şartlardan veya farklı avantajlardan ben ve benim durumumda olanların da faydalanması mümkün müdür?

Nejla Akbaba

Hasta yakınına bakanlar için, ağır engelli çocuğu olan annelere sağlanan ilave prim günü ve yaş indirimi gibi erken emeklilik sağlayan imkanlar maalesef yok.