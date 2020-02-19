Staj sigortası borçlanmaya engel olur mu?

28 Şubat 1971 doğumluyum. 4 Nisan 1993'ten beri aynı işyerinde çalışıyorum. Yaklaşık 9500 prim günüm var. 28 Şubat 2025'te yani 54 yaşımda emekliliği hak edeceğim. Kafama takılan, Eylül 1987'den staj sigortası girişim var ve aynı sigorta numarasını kullanıyorum. 1991-1992 yıllarında 15 ay askerlik yaptım. Askerlik ödemesi yapmak istersem “Senin primin yatmamış olabilir ama sigorta numaranı alışın askerden önce olduğu için böyle bir hakkın yok” denebilir mi? Diğer konu da askerlik borçlanmasını kaç gün ödersem emekliliğimi 1 yıl geriye çekebilirim? Murat Dökmenbaş

Askerden önce staj sigortanızın olması askerlik borçlanması yapmanıza engel değil. Emeklilik açısından sigorta başlangıcı olarak staj sigortanız değil, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak adınıza ilk defa prim ödenmeye başlandığı 4 Nisan 1993 tarihi dikkate alınacak. Askerliğinizi bu tarihten önce yaptığınızdan, 4 Nisan 1993 tarihi borçlanacağınız süre kadar geri gelir. 4.5 ay (135 gün) askerlik borçlanması yaparsanız, emeklilik yaşınız 54'ten 53'e iner ve bir yıl erken emekli olursunuz.

Yıpranma süresi emekli aylığına katkı sağlar mı?

1981-1990 arasında 212 sayılı Basın Yasası'na tabi olarak çalıştım. SSK'dan 2890 çalışma günüm var. 1990 Kasım'den bugüne devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. SSK'daki prim gün sayıma basın sektöründeki çalışma için verilen 720 gün yıpranma payını da ekleterek hizmet birleştirmesi ile emekli olduğumda, bu durum emekli maaşıma ya da emeklilik ikramiyeme katkı sağlar mı? İsmi saklı

1 Ekim 2008 tarihi öncesinde 506 sayılı Kanun'un ek 5. maddesine göre basın çalışanlarına verilen ilave süre (yıpranma), fiili hizmet süresi değil, itibari hizmet süresiydi. Dolayısıyla hak kazanılan yıpranma süresi fiili hizmet süresini artırmıyor, sigortalılık süresini artırıyor. Emekli Sandığı statüsünden emeklilik şartlarının tespiti ile emekli aylığı ve ikramiye hesabında, sigortalılık süresi değil, fiili hizmet süresi dikkate alınıyor. Bu nedenle de hak kazandığınız itibari hizmet (yıpranma) süresi, emekli aylığınıza ve emekli ikramiyenize katkı sağlamaz.