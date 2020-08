Bilal Erdoğan’ın dili

Tespit 1) Bilal Erdoğan televizyona çıktı; Atatürk'ün harf devrimine örtülü eleştiri getirdi:

-“ İlkokulda olduğum (1980'ler sonu-1990'lar başı- sy) yılları hatırlıyorum. Çok net bir şekilde alfabemizden dolayı geri kaldığımız bize anlatıldı. O zaman sorgulamamıştım ama sonradan düşününce… O zaman insan diyor ki, demek gelişmenin alfabeyle bir alakası yokmuş…”

Tespit 2) Bilal Erdoğan, Van Gölü kıyısında yaptırılan Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi'ni gazetecilere gezdirdi. 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü 25 Ağustos'ta açılacak külliye Selçuklu mimarisiyle yapılmıştı! Bilal Erdoğan gazetecilere Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı da gezdirdi…

Ne diyeceğimi en baştan anlatayım:

Türk Karahanlı Devleti'nin hanedan sülalesine sahip Kâşgarlı Mahmut 1072'de Bağdat'a gitti.

Bağdat'ta -genellikle askeri güç olan- Türkler ayrı mahallede yaşıyor, suça meyilli “eşkıya” diye görülüyor ve konuştukları dilleri kaba-saba biliniyordu.

Kâşgarlı, Türk dil ve kültürel kimliğinin “öteki” görülmesini dert edindi; Farsça ve Arapça yanında Türkçenin varlığını sürdürmesi için kolları sıvadı.

Türklerin irfan bağlamında herhangi bir kültürün gölgesinde kalamayacağını herkese gösterecekti. Lehçeleriyle Türkçe lügat/sözlük yazacaktı.

Kâşgarlı Mahmut beş yıl emek harcayarak “Divan-ü Lügat'it Türk” eserini bitirdi.

Bu eser, Farsça ve Arapça etkilere karşı Türk dilinin başkaldırı manifestosuydu.

Bilal Erdoğan “alfabe” deyince aklına Arap harfleri mi geliyor?

DEVRİMİN ÖZÜ

Keza:

Kâşgarlı Mahmut -bilinen ilk Türk- yuvarlak haritayı yaptı. (Japonya'yı gösteren dünyanın en eski haritasıdır bu.)

Dedi ki Kâşgarlı:

-“Türklerin kim olduklarını ya da nereden geldiklerini bilmiyor olabilirsiniz ama emin olun ki Türkler uzun yıllardır dünyayı çevreleyen okyanusun sınırlarını belirlediği toprakların büyük bir kısmının efendisidirler…”

Arap haritacılar merkeze Mekke'yi koyarken, iyi bir Müslüman olan Kâşgarlı haritanın odağına Türk Karahanlıların başkenti -Yusuf Has Hacib'in doğduğu- Balasagun'u koydu.

Kâşgarlı, Arap ve Fars kültürüne karşı Türk kültürünü “koruma altına” almak içinde elinden geleni yaptı. –Atatürk'ten bin yıl önce- Türk'e güven aşıladı; yazdıklarıyla “Türk çalışkandır, Türk zekidir” mesajları verdi.

Sadece Kâşgarlı mı? Ondan üç yıl önce/1069'da “Kutadgu Bilig” eseriyle, konuşması zor Türkçeyi edebiyat dili olarak şekillendiren, düzene sokan Yusuf Has Hacib unutulur mu?

Bugün ülkemizde; Dante'nin İtalyanca, Luther'in Almanca, Geoffrey Chaucer'in İngilizce üzerindeki yenilikçi rolünü bilenler, Yusuf Has Hacib'in Türkçe üzerindeki etkisini bilmiyor!

Yüzlerce yıldır Ali Şir Nevailer Farsça-Arapça'ya karşı Türk dilinin var olma savaşını yaptı.

Bin yıllık Türk dili mücadelesidir bu…

Ve, 1928 Harf Devrimi bu mücadele üzerine inşa edildi…

ŞARKİYATÇI KAFASI

Gelelim Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi'ne…

Göçebe Türk Selçuklu'nun böyle yapı geleneği var mı?

“Evet var” diyenler ardından ekliyor; “Bizans, Ermeni, İran mimarisinden etkilenmiştir.”

Mimaride “Türk geleneği” yok mu?

Yazımıza Türk Karahanlılar ile başladığımız için oradan örnek vereyim:

Semerkant'ta yaptıkları sütlü kahverengi, mavi, beyaz ve yeşil renklerle, bitki desenleri barındıran grift ve üzerinde çalışılmış resimlerle süslü çok sayıda köşk mimarisine ne diyeceğiz?

Buhara'da dikdörtgen formunda inşa edilen ve süslü kapılarıyla dikkat çeken türbelerin yapı formu nedir? ‘Üç Karahanlı Mozolesi'ni nasıl değerlendireceğiz?

Selçuklu'nun zengin dış cephe süsü nereden geliyor sanıyorsunuz?

Ahlat Külliyesi, Ribat-ı Melik veya Taş Rabat gibi kervansaray mimari geleneğinin devamı değil midir?

İslam tarihine damga vuran hangi Türk mimarisini biliyoruz ki?

Yahu… Arabistan'daki müezzin çatıya çıkıp ezan okurken, ölen Türk liderlerin mezarlarındaki “balbal” adlı taş yapılar minare olarak İslam mimarisine girmedi mi? “Mihrap” yeniliğini, Sultanı korumak için İsfahan Cuma mescidine Nizamülmülk yaptırmadı mı? Sonra İslam alemi tarafından taklit edilmedi mi ?

Batı merkezli şarkiyatçı kafalarda “Türk” yok! İslam'a bakışları da Farsça-Arapçayı yücelten Nizamiye Medreseleri ve Nizamülmülk'ün gölgesinde yaşattığı Gazali anlayışı. Selçuklu'nun en büyük matematikçi ve gökbilimcisi Ömer Hayyam'ı bunlar “şarapçı” sanıyor!

Evet mesele sadece “dil” değil…

Evet mesele sadece “mimari” değil…

Toprağına- tarihine- kültürüne yabancılaşmadır.