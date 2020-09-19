Mersin’de ödüllendik

Sevgili okuyucularım yazıma 1'ncisi düzenlenen “Mersin Altın Çilek Ödülleri Töreni” ile girmek istiyorum… Birçok başarılı ekran yüzünün katıldığı törende yılın en iyi televizyon programı ödülüne layık görülmemiz bizim için önemli bir onur oldu. 23 yıldır programımızı izleyen saygıdeğer izleyicimize teşekkür ediyoruz… Geceyi değerli kardeşim Şenol İpek ve partneri “Didem Delen” çok başarılı bir şekilde sundular… Doğuş yılın en başarılı sanatçı ödülünü alırken insancıl davranışları ile hepimizin gönlünde taht kurdu… Saygın Kurt'un çok başarılı gerçekleştirdiği organizasyonda “Divan Mersin” oteli yönetimi ve personeli pandemi dönemi olduğu için tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar aldı… Gecede ödül alan bir başka değerli isim ise ekranların çok sevilen tiyatro sanatçısı, Deniz Oral'dı… Sempatik tavırları, neşeli ruh hali hepimize yaşam tarlasının bir nebze de olsa zorluğunu unutturdu…

Geceye adeta ünlü yağdı… Meslek hayatımın 27'inci yılında eski dostları görmek çok keyifliydi… Tuğba Özay'ın sahnede “Vahe ile Evdeki Mutluluk” programımıza övgü dolu sözleri bizi gururlandırdı… Ahmet Selçuk İlkan'ın sahnede okuduğu şiirlerle duygulandık, son çıkardığı “Bir Akrep Sevdası” isimli şiir kitabını da herkese tavsiye ederim… Güzel gecede otelin genel müdürü “Özkan Özek”in çok güzel bir şekilde misafirlerini ağırladığını belirtmek isterim… Sanatçı Ege'nin “Kedice Sevda” adlı çıkardığı kitap ile ödül alması ise ayrı bir güzellik oldu…

Kitap demişken son günlerde ekranlarda sıkça rastladığımız bir isimden bahsetmek istiyorum; Dr. Beyza Toksoy'u 25 yıldır tanıyorum. İnanılmaz azimli arkadaşımız, Ceres Yayınları'ndan çok önemli bir kitap çıkardı. “Bir Girişimci Yaratmak” adlı kitabı ile hayat çizgisine yeni bir ivme katan Dr. Beyza Toksoy aynı zamanda özel bir ünüversitede öğretim üyesi… Bayanların özgüvenle çok şeyler başaracağının adeta simgesi Dr. Beyza Toksoy… Spor ekranına döndüğümüzde Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın durumunun iyi olduğunu, 10 gün içinde sahalara döneceğini bu köşemden belirtmek istiyorum… Değerli hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletip ünlü bir İspanyol futbolcuyu da yakın zaman içinde transfer edip siyah beyazlı forması ile sahada göreceğimizin müjdesini almak keyifli oldu… Sevgi ile kalın…