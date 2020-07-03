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YILMAZ ÖZDİL
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YILMAZ ÖZDİL

İzninizle

3 Temmuz 2020
YazarlarYılmaz Özdil

Bugün medyaya yönelik baskıları yazacaktım ama, deplasmanda mahkemem var, duruşma için Ankara yollarındayım, bi yargılanayım geleyim.

 

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