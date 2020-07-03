Bugün medyaya yönelik baskıları yazacaktım ama, deplasmanda mahkemem var, duruşma için Ankara yollarındayım, bi yargılanayım geleyim.. &nbsp;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/izninizle-143-5908191","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/izninizle-143-5908191","pageType":"yazi","pageIdentifier":5908191,"pageCategory1":"yazarlar","pageCategory2":"Yu0131lmaz u00d6zdil","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130zninizle"});aip('newsArticle', {"identifier":5908191,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/izninizle-143-5908191/","headline":"u0130zninizle","articleBody":"","articleSection":"Yu0131lmaz u00d6zdil","keywords":"["Ankara","Y\\u0131lmaz \\u00d6zdil"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/02/iecrop/yilmaz-ozdil-son_16_9_1593732059.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","dateCreated":"2020-07-03 05:00:25","datePublished":"2020-07-03 05:00:25","dateModified":"2020-07-03 05:01:00","info":"{"seo_news":"false"}"});