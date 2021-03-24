ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya gelmişti. İki Bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşme ile ilgili yapılan yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, “Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ve Afganistan’daki ortak çıkarlarımız da dahil olmak üzere, ABD ile Türkiye arasındaki güvenlik işbirliğinin uzun süredir devam eden önemini tartıştı” ifadelerine yer verdi.

Bakan Blinken'ın görüşmede NATO Müttefikleri Türkiye ile Yunanistan arasında sürmekte olan istikşafi görüşmelere verdiği desteği dile getirdiğini belirten Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın ayrıca, Türkiye’yi Rus S-400 hava savunma sistemini almaması yönünde çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık, görüşmede Blinken'ın Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdiği ve demokratik kurumlarla insan haklarına saygının önemini vurgu yaptığı aktarıldı.

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