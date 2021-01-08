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ABD’de istifalar ardı ardına… Eğitim Bakanı DeVos da bıraktı

ABD'de tarihe geçen olaylar sonrası Trump yönetiminden bir isim daha istifa etti. Eğitim Bakanı Betsy DeVos, görevi bıraktığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:31, 08/01/2021
Haberler Dünya
ABD’de istifalar ardı ardına… Eğitim Bakanı DeVos da bıraktı

Tüm dünyayı şoke eden ABD’deki Kongre baskını sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trump yönetiminden bir isim daha, olayların ardından istifa kararı aldı.

ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao’nun ardından, Eğitim Bakanı Betsy DeVos da Trump yönetiminden istifa eden üst düzey isimler arasına katıldı.

‘DÖNÜM NOKTASI OLDU’

İstifasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan ve Trump’a seslenen DeVos, Kongre’ye ölçüsüz bir saldırı yapıldığını belirterek, “Sizin söylemlerinizin yaşanan olaylara yaptığı etki konusunda yanılgıya yer yok ve bu da benim için bir dönüm noktası oldu” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’dan DeVos’un istifasının kabul edilip edilmediği yönünde bir açıklama gelmedi.

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Yayınlanma Tarihi:07:14,