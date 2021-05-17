Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’na katılacak

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ele alınacağı BM Genel Kurul oturumuna katılmak üzere perşembe günü New York’ta olacak.

BM’DEN FİLİSTİN KARARI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını görüşmek üzere Perşembe günü toplanacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumun görüşüleceğini açıkladı.

BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır açıklamasında, “BM Genel Kurulunu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10:00 da toplayacağım” ifadelerini kullandı.