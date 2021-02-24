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Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili rapor yakında yayınlanacak

ABD'de Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, 2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçının cinayetine ilişkin Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan raporun yakında sunulmasının beklendiğini açıkladı.

Güncellenme: 23:28, 24/02/2021
HaberlerDünya
Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili rapor yakında yayınlanacak

ABD’de Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun yakında yayınlanmasının beklendiğini ifade etti.

Psaki, “Bu raporun gizliliğinin kısa sürede kaldırılmasını ve yayımlanmasını bekliyoruz. Ancak şu anda net bir zaman yok” ifadelerini kullandı.

BİDEN, KRAL SALMAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEK

Psaki, ABD Başkanı Joe Bidenın, Suudi Arabistan Kralı Salman ile telefonda görüşeceğini belirtti.

ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA), daha önce Kaşıkçı cinayetini direkt olarak Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ile ilişkilendirmişti. DHA

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ABD beyaz Beyaz Saray CIA istanbul Suudi Arabistan
Yayınlanma Tarihi:23:27,