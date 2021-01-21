Biden göreve başladı: İlk hedefi Covid-19 yasakları

Dün yemin ettikten sonra görevine başlayan ABD Başkanı Joe Biden, birçok kararnameye imza atarak Trump’ın kararlarını iptal etmeye başlamıştı… Özellikle corona virüsü salgınına karşı yetersiz tutumu ve hamleleri sebebiyle ülkeyi salgının merkez üssü haline getiren Trump’ın aksine ilk olarak corona virüsü salgınını hedef alan Biden’ın bugün de birçok kısıtlama ve yasak getirmesi bekleniyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, Biden’ın bugün salgınla mücadele kapsamında 10 kararı onaylaması bekleniyor. Bu kararlar arasında okulların tekrar açılması için afet fonunun kullanılması, uçaklarda ve otobüslerde maske takılması gibi önlemler ve adımlar da bulunuyor.

ULAŞIMDA MASKE ZORUNLULUĞU GELİYOR

Beyaz Saray yetkilisi bugün yapılan açıklamada, Biden’ın havalimanlarında, bazı toplu taşıma araçlarında maske takılmasına zorunluluk getirilme kararını da tescilleyecek. 400.000’den fazla insanın corona virüsü sebebiyle öldüğü ABD’nin çiçeği burnunda başkanının ayrıca test merkezlerinin daha aktif çalışması, yabancı turistlerin ülkeye giriş protokollerinin güncellenmesi ve salgından etkilenen azınlıklara kaynak sağlama gibi kararlar alacağı da belirtildi.

Biden’ın danışmanlarından Anthony Fauci de ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’nün oluşturduğu aşı inisiyatifi COVAX’a girmek için başvuru yapacaklarını da söyledi. Biden’ın seçim vaatleri arasında göreve geldiği ilk 100 günde 100 milyon doz aşı yapılması da yer alıyordu.