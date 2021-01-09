Biden’dan Trump’ın azledilmesi çağrılarına yanıt: 6 ay vakti olsa desteklerim

ABD’de başkanlığı Kongre tarafından da onaylanan Joe Biden, seçim seremonisinden corona virüsü aşısına kadar birçok konuda hazırlıklarını anlattı.

Biden, 20 Ocak’ta düzenlenecek törende görevi devralmaya hazırlanırken, Başkan Donald Trump'ın törene katılmayacağı yönündeki açıklamasını “iyi bir gelişme” olarak nitelendirdi. Biden, “Kendisinden en kötü beklentilerimi bile aştı” diyerek ülke için bir utanç kaynağı olduğunu ifade etti.

11 EYLÜL’LE KIYASLADI



Kongre’de yaşanan şiddet olaylarını 11 Eylül terör saldırıları ile kıyaslayan Biden, “Bunun tek farkı görevde olan ABD Başkanı’nın cesaretlendirmesi ile gerçekleşmesi” diye konuştu.

Trump'ın görevden alınması talebine değinen Biden, “Eğer ofiste 6 ay daha süresi olsaydı ilgili tüm çabaları desteklerdim. Ama şu anda hedefim ayın 20 Ocak’ta görevi alıp kontrolü sağlayarak planladığımız işleri gerçekleştirmek” dedi.

AŞI DAĞITIMI HIZLANACAK



Trump yönetiminin elde olan aşı miktarının yarısını ikinci aşı için tutma kararını kaldıracağını belirten Biden, eldeki aşılar ile ilk aşılamaların hemen yapılacağını ve gelecek olanlar ile ikinci dozların gerçekleşeceğini açıkladı. Biden ayrıca Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eyaletler ile görüştüğünü belirterek aşının dağıtılmasının hızlandırılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

ODAK SALGIN VE EKONOMİDE



Biden, “Trump, Başkan olarak hizmet etmeye uygun değil. Yeni yönetim, Trump suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacak. Kabinede kadınlara da erkekler kadar yer verilecek. Ayrıca azınlıklar da Kabine’de her zamankinden daha fazla olacak” ifadelerini kullandı.

PAZARTESİ GÜNÜ SUNACAKLAR



ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, 11 Ocak’ta Trump’ın azledilmesi için resmi suistimal suçlamalarında bulunacaklarını açıklamıştı.

Demokrat temsilciler David Cicilline, Ted Lieu ve Jamie Raskin tarafından Trump’a karşı sunulacak azil metninde, “ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak” ve ABD’nin seçilen Başkanı Joe Biden’ın kazandığı eyaletlerden Georgia’da Brad Raffensperger’den seçimi kendi lehine çevirmek için yeterli oy “bulmasını” istemesi suçlamaları yer alıyor.

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