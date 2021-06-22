Çin’den Wuhan’daki laboratuvar ile ilgili açıklama: Nobel Ödülü’nü hak ediyorlar

Çin dışişleri bakanlığının üst düzey sözcülerinden Zhao Lijian, geçen hafta perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, virüsün ilk olarak Wuhan’daki laboratuvardan çıktığını ileri süren kişileri eleştirdi ve bu teoriyi reddetti. Zhao, aynı zamanda laboratuvar çalışanlarının Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülmesi gerektiğini söyledi.

Zhao, “COVID-19’un genom dizisi ilk olarak Çinli bilim insanları tarafından tanımlandı; ancak bu, Wuhan’ın corona virüsünün kaynağı olduğu anlamına gelmez. Wuhan’daki ekip, eleştirilmek yerine COVID-19 üzerine yaptıkları araştırmalar için Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülmeli” dedi.

VİRÜS GÖLGESİNDE BAŞARI ÖDÜLÜ

Çin hükümetine yakınlığı ile bilinen Global Times gazetesi de pazar günü, laboratuvarın COVID-19 üzerindeki çalışmaları nedeniyle bu yıl Çin Bilimler Akademisi’nin Üstün Bilim ve Teknoloji Başarı Ödülü’nü kazanmaya aday gösterildiğini bildirdi.

Laboratuvar sızıntısı teorisi bir süre birçok uzman tarafından reddedildi, ancak son zamanlarda yeniden bu teori üzerine konuşulmaya başlandı. Geçen ay Wall Street Journal, Wuhan Viroloji Enstitüsü’ndeki üç çalışanın, uzmanların ilk COVID-19 vakalarını teşhisinden önce hastalandığını gösteren bir ABD istihbarat raporunu ortaya çıkardı.

Haberden birkaç gün sonra da Joe Biden virüsün kökenleri hakkında yeni bir soruşturma emri verdi.

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