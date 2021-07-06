Corona virüsü salgınında kritik bir eşik daha aşıldı

Yetkililer bazı ülkelerin gerçek rakamları gizlemesi, bazı ülkelerdeyse test ve sağlık hizmetleri sıkıntısı nedeniyle corona virüsü kaynaklı can kayıplarının tespit edilemediğini belirterek gerçek can kaybının çok daha fazla olduğunu ifade ediyor.

Bugüne kadar yaklaşık 35 milyon vakanın tespit edildiği ABD, tüm dünyada en çok vaka görülen ülke oldu. ABD, aynı zamanda 605 bin 567 can kaybıyla salgın nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke.

Son günlerde dünya üzerinde etkili olan Delta varyantının çıkış noktası olan Hindistan'da resmi verilere göre 31 milyona yakın kişi enfeksiyona yakalandı, 403 bin kişi de hayatını kaybetti. Ancak 1 milyarın üzerinde nüfusa sahip ülkede özellikle kırsal kesimlerde vaka ve can kaybı sayılarının çok yüksek olduğu, bunların tespit edilemediği de ifade ediliyor.

Salgının en çok etkilediği üçüncü ülke ise Brezilya oldu. Özellikle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgını küçümseyen ve reddeden açıklamalarıyla gündeme geldiği ülkede bugüne kadar 19 milyona yakın vaka görülürken 525 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

AVRUPA’DA EN ÇOK VAKA FRANSA’DA GÖRÜLDÜ

Salgının ilk günlerinde her ne kadar özellikle İtalya'da vaka sayılarında patlama yaşansa da bugün itibariyle Avrupa kıtasında en çok vaka görülen ülke Fransa oldu. Fransa'da bugüne kadar 5 milyon 780 binden fazla vaka tespit edildi. Ülkede 111 binden fazla kişi de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Avrupa'da vaka sayılarında Fransa'yı İngiltere ve daha sonra İtalya takip etti. Avrupa'da can kaybı sıralamasında ise 128 binden fazla ölümle İngiltere ilk sırada yer aldı.

Rusya, halen dünyada Hindistan'dan sonra günlük olarak en çok vaka görülen ülkeler sıralamasında yer alıyor. Ülkede Delta varyantının baskın hale gelmesinin ardından günlük vaka sayıları son günlerde 20 binin altına düşmüyor. Rusya'da bugüne kadar 5 milyon 700 bine yakın vaka görülürken 140 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye, bugüne kadar açıklanan resmi verilere göre dünyada en çok corona virüsü vakası görülen 6’ncı ülke. Türkiye'de vaka sayısı 5,5 milyona yaklaşırken 50 bine yakın kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, corona virüsü salgını son dönemde ABD ve Batılı ülkelerde uygulanan aşılama sayesinde hız kesse de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya üzerinde halen tek bir doz dahi aşı yapılmamış çok sayıda ülke bulunuyor. ,

Bu da salgının küresel olarak tamamen ortadan kalkmasını zorlaştırıyor. Son olarak G-7 zirvesinde liderler, özellikle yoksul ülkelere yönelik yüklü miktarda aşı bağışlanması yönünde karar aldı.

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