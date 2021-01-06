Coronada en acı fotoğraf: Annesi yanı başında can verdi

İngiltere corona virüsünde yeni mutasyon nedeniyle zor günler geçirirken, hükümet önlemleri sıkılaştırarak salgının hızını yavaşlatmaya çalışıyor.

Artan önlemler pek çok kişinin tepkisini çekse de, annesini yanı başındaki yatakta kaybeden bir kadının hikayesi ülkenin gündemine oturdu. Good Morning Britain programının canlı yayına bağlanan ve sunucular Piers Morgan ile Susanna Ried’in sorularını yanıtlayan Anabel Sharma başından geçenleri anlattı.

Eylül ayında okulların açılmasının ardından çocukları eğitime geri dönen 49 yaşındaki Anabel, corona virüsünü bu şekilde kaptı. Anabel’in yanı sıra eşi Bharat, annesi Maria, oğulları Jacob ve Noah da virüse yakalandı. Semptomları ağır seyreden Anabel ve annesi Maria, Leicester’da hastaneye kaldırıldı.

Solunum cihazlarına bağlanan anne ve kızı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak 76 yaşındaki Maria Rico’nun durumu günden güne kötüleşti. Kızının gözleri önünde eriyen kadın, Anabel’e güç vermek için son bir kez yatağından kalktı ve yanına geldi. Yoğun bakım çalışanları ikilinin el ele tutuştuğu anları fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi.

İKİ GÜNÜ KALDIĞINI SÖYLEDİLER



Doktorlar, hemşirelerin yardımıyla yatağına geri dönen Maria’nın yaşamak için o günden itibaren en fazla iki günü olduğunu kızı Anabel’e söyledi. Annesinin yanında olduğu için şanslı hissettiğini belirten Annabel, “Çok stresliydim ve sakinleştirici vermek zorunda kalmışlardı. Annem yanıma geldi, benimle konuştu ve yatağına yardımla geri döndü. 5 dakika gibi hissettiren ama aslında bir gün sonra bir hemşire yanıma geldi annemin son nefesini vermek üzere olduğunu söyledi” dedi.

‘ÇOK FAZLA VAKTİN KALMAYACAK’



Kız kardeşinin de koruyucu kıyafetlerle yoğun bakıma alındığını söyleyen Anabel, “Bizi annemin yanına götürdüklerinde maskesini çıkarmak istedi. Doktorlar, bunu yaparsa çok fazla vakti kalmayacağını söylemesine rağmen bunu umursamadı. 5 dakika bizimle konuştu. Bizi sevdiğini ve söylemek istediği her şeyi söyledi. Çocuklarım için savaşıp eve dönmem gerektiğini hatırlattı. Ellerini tuttuk, bilincini kaybetti ve son nefesini verdi” ifadelerini kullandı.