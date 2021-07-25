Covid’den kurtulanlar kabusu yaşıyor: Kara mantar hızla yayılıyor

2019’un son günlerinde Çin’de başlayan corona virüsü mutasyona uğrayarak bütün dünyada yayılmaya devam ederken, uluslararası kamuoyunu endişeye düşüren yeni bir salgın ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜ YÜZDE 50

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Hindistan’da Covid-19’dan kurtulanlar şimdi de kara mantar (mukormikoza) hastalığıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 45.000’den fazla insana bulaşan kara mantarla mücadele edenlerin yüzde 85’inin Covid-19’u atlatan kişiler olduğu açıklandı.



Bir ciğer enfeksiyonu olan kara mantar hastalığından 4.300 kişinin öldüğü de belirtildi. ABD merkezli medya kuruluşu CNN, kara mantar felaketiyle boğuşan Hindistan’da yaşananları aktardı. Corona virüsü sebebiyle bağışıklığı düşen kişilerde görülen kara mantar hastalığının ölüm oranının yüzde 50 seviyesinde olduğunu aktardı.

BİRÇOK ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Yüzde oluşan kara mantar lekelerine, görme kaybına ve ölüme sebep olan hastalıktan kurtulmak için birçok hastanın gözü bile alınabiliyor. Resmi verilere göre Hindistan’ın yanı sıra Nepal, Afganistan, Mısır ve Umman’da da bu hastalık görüldü.

Özellikle şeker hastalarının bu hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğu belirtilirken CNN’e konuşan Srinivas isimli bir adam yaşadıklarını anlattı. Soyadını söyleyemeyen adam, “Covid-19’u atlattıktan sonra rahatladım. En kötüsünün Covid-19 olduğunu düşündüm. Fakat sonra sol gözüme bir ağrı girdi. Gözümü bile açamadım, acı çok yüksekti. Daha sonraki günlerde gözümden ve burnumdan kan akmaya başladı. Hastaneye gittim ve enfekte olmuş dokuları ve parçaları aldılar” dedi.