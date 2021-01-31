DSÖ yetkilileri Wuhan’daki hayvan pazarına gitti

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, salgının başlamasına neden olduğu iddia edilen Wuhan’daki canlı hayvan pazarına gitti…

Bir süredir Çin’de salgının kökeni ile ilgili incelemelerde bulunan DSÖ heyeti, Huanan’daki canlı hayvan pazarına giderek bölgeyi inceledi. Büyük güvenlik önlemleri altında inceleme yapan DSÖ heyeti temaslarda bulundu.

Corona virüsünün ilk olarak tespit edildiği canlı hayvan pazarı etrafına yüksek çitler yerleştirildiği görülürken, DSÖ heyetinin gelmesiyle birlikte bu çitlerin indirildiği fakat daha sonra tekrar kapıların kapatıldığı belirtildi. Yüzlerce tezgahın bulunduğu pazar yerinde et, deniz ürünleri ve sebze-meyveler satılıyor. Bu pazarda bazı canlı hayvan satıldığı açıklanmış ve uluslararası kamuoyuna aktarılan iddialarda canlı hayvanlardan corona virüsü yayıldığı öne sürülmüştü.

31 Aralık 2019’da pazarla ilişkili dört kişide gizemli bir zatürre tespit edilmiş ve kısa bir süre sonra pazar yeri kapatılmıştı. Ocak ayının sonunda Wuhan’da 76 günlük karantina uygulanmıştı.