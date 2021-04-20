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EMA’dan Johnson & Johnson aşısı kararı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson & Johnson (J&J) tarafından corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirilen aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar onayladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:10, 20/04/2021
HaberlerDünya
EMA’dan Johnson & Johnson aşısı kararı

Avrupa İlaç Ajansı’ndan Johnson & Johnson tarafından corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirilen aşının etkisine tekrardan onay geldi.

EMA tarafından yapılan yazılı açıklamada, J&J aşısının kan pıhtılaşmasına nadiren neden olduğu gerekçesiyle kullanımı tavsiye edildi.

EMA, J&J aşının risk/fayda dengesinin pozitif kaldığını belirterek, aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını ifade etti.

J&J aşısı tarafından aşılanan yaklaşık 7,5 milyon kişiden birinin hayatını kaybettiğini vurgulayan EMA, kan pıhtılaşmasının aşının nadir yan etkileri listesine eklenmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Öte yandan J&J Covid-19 aşısı, aşının uygulandığı kişilerde kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle aralarında EMA da dahil olmak üzere birçok sağlık kurum ve kuruluşu tarafından incelemeye alınmıştı. Ayrıca birçok ülke tarafından da aşının kullanımı yan etki şüphesi nedeniyle askıya alınmıştı.

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Avrupa
Yayınlanma Tarihi:17:53,