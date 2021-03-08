Erdoğan ile Johnson arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve corona virüsüyle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, salgın şartlarının da elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını ifade etti.

29 Aralık 2020'de Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda atılacak adımların 20 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.

Kıbrıs meselesinde Birleşik Krallık'ın son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözümle yalnızca adadaki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için kazan-kazan durumu meydana geleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Ege'de de yapıcı tutumuna devam ettiğini vurgulayarak, Yunanistan'ın kışkırtıcı eylem ve söylemlerine rağmen soğukkanlı tavrı ve istişari görüşmelere devam etme kararlılığını koruduklarını belirtti.

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