Facebook ve Instagram’dan Trump kararı

ABD Başkanı Donald Trump’ın miting çağrısı sonrası toplanan Trump yanlıları, dün ABD Kongresi’ni basmış ve yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Trump’ın olaylar sonrası sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmasına ABD’lilerden tepki gelmiş ve sosyal medya platformlarına Trump’ın hesaplarının kapatılması yönünde çağrılar yapılmıştı.

TWITTER HESABINI KİLİTLEDİ

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimlerin hileli olduğunu iddia eden video paylaşmasının ardından, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle mesajlarının kaldırılmasını istemiş ve 12 saatliğine Trump’ın hesabını kilitlemişti. Twitter, kaldırılması istenen mesajların silinmemesi halinde hesabın kilitli kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Trump’ın tweetlerine sayısız kez “yanıltıcı bilgi” uyarısı geldi. Twitter, Trump’ın bu sosyal ağdaki varlığına, yalnızca ABD Başkanı olduğu için izin veriyordu. Çünkü sosyal medya devi, “Sürekli olarak komplo teorilerini paylaşan, yalan bilgilerin yayılmasını sağlayan, aşırıcı fikirleri öne çıkarak hesaplara izin verilmiyor” uyarısıyla Trump’ın tweetlerini işaretliyordu. Söz konusu olaylar sonrası Trump’ın ABD Başkanı olarak görevini devrettikten sonra, Twitter hesabı üzerindeki dokunulmazlığının kalkabileceği ve Twitter’a veda edebileceği konuşuluyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM’DAN YENİ KARAR

Facebook da dünkü olayların ardından Trump’ın hesabını 24 saatliğine askıya almış ve daha uzun erimli bir yasağın gelebileceğinin sinyalini vermişti.

Facebook ve Instagram, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarını başkanlığı Joe Biden’a devredeceği 20 Ocak’a kadar dondurdu.